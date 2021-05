Madhuri Dixit est un « parent fier » alors que son fils Arin obtient son diplôme d’études secondaires | Nouvelles des gens

Bombay : La star de Bollywood, Madhuri Dixit Nene, s’est rendue sur les réseaux sociaux dimanche 30 mai pour exprimer sa fierté et son bonheur à l’égard de son fils aîné, Arin, diplômé du lycée.

L’actrice s’est rendue sur Instagram dimanche et a écrit: « Un moment de fierté pour Ram et moi, alors qu’Arin obtient son diplôme d’études secondaires avec brio. Félicitations Arin et à la promotion de 2021. Nous apprécions à quel point cette année a été difficile pour tous vous et nous saluons votre résilience, votre force, votre travail acharné et votre concentration pour vous élever au-dessus de la situation et réussir. Alors, suivez votre passion et comprenez qu’un jour vous aurez le pouvoir de faire la différence, utilisez-le bien. Je vous souhaite du succès dans tout vous le faites. Je vous aime toujours. #ProudParent #ClassOf2021 #GraduationDay. «

L’actrice a également partagé une vidéo dans laquelle on la voit préparer son fils pour la remise des diplômes et comment il se réjouit.

En mars de cette année, Madhuri a publié une publication sur Instagram pour célébrer le 18e anniversaire de son fils. Elle a écrit: « Mon bébé est officiellement un adulte. Joyeux 18e anniversaire, Arin. N’oubliez pas qu’avec la liberté viennent les responsabilités. A partir d’aujourd’hui, le monde est à vous pour profiter, protéger et égayer. Saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous et vivez la vie au maximum. J’espère que votre voyage est une aventure inoubliable. Je vous aime. «