Madhuri Dixit est magnifique en orange : La magnifique actrice de Bollywood Madhuri Dixit a conquis des millions de cœurs. Elle est une combinaison de tout, que ce soit la danse, la beauté ou le théâtre. Elle est célèbre pour sa danse et Bollywood l’appelle la “reine de la danse”. Elle revient une fois de plus avec son prochain film, “Maja Ma”. Récemment, elle a été repérée alors qu’elle faisait une promotion pour “Maja Ma”, qui sortira le 6 octobre sur la plateforme OTT d’Amazon Prime Video. Elle avait l’air parfaite dans un anarkali orange, et elle secoua ses cheveux. Elle était magnifique, comme d’habitude. La chanson Boom Padi de Maja Ma est déjà sortie et les gens réagissent positivement à cette chanson. Cette chanson va ajouter à l’excitation de la saison des fêtes à venir. Regarder la vidéo.