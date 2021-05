Madhuri Dixit est «de retour sur le plateau», quelques jours après la deuxième dose de COVID vax | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Madhuri Dixit Nene s’est rendue mardi sur Instagram pour informer les fans qu’elle était « de retour sur le plateau ».

La vétéran de 53 ans avait pris sa deuxième dose du vaccin COVID il y a quelque temps, et sur Instagram, elle a publié une série de photos où elle prend des poses classiques dans un sari argenté scintillant et un chemisier assorti. Elle complète son look avec un tour de cou assorti, des boucles d’oreilles et un seul bracelet sur la main droite. Elle porte les cheveux ouverts et choisit des talons assortis dans la photo-op de trois images.

«De retour sur le plateau», a-t-elle écrit en légende avec les images, avec un emoji de projecteur de film.

Bien que l’actrice n’ait pas partagé de détails sur le tournage, il semble qu’elle ait fait face à la caméra pour un tournage spécial.

Actuellement, Madhuri se prépare à entrer dans l’espace OTT avec la série à suspense « Finding Anamika ». Elle joue une actrice superstar qui disparaît un jour. Le spectacle présente également Manav Kaul et Sanjay Kapoor.