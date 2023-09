Madhuri Dixit écrit une note sincère alors que ses enfants Ryan et Arin partent pour l’université

Madhuri Dixit a écrit une note sincère alors que ses enfants, Ryan et Arin, partaient pour l’université

L’actrice Madhuri Dixit est émue car ses garçons préférés, ses fils ont grandi pour déployer leurs ailes. Les enfants de Madhuri et du Dr Shriram Nene, Ryan et Arin, sont partis pour l’université. Jeudi, Madhuri a partagé un message dédié à ses fils et leur a souhaité bonne chance avec une note sincère.

Sur Instagram, Madhuri a partagé deux photos d’elle en train de passer un gala avec ses garçons et a écrit : « Comment pouvez-vous déjà être tous les deux à l’université ! Où est passé le temps ? Pourtant, j’ai hâte que vous viviez vos aventures et deveniez le » La meilleure version de vous-mêmes. Je vous aime toujours et vous me manquerez énormément, tout le temps. La maison ne sera pas la même sans vous deux. «

Voici le message





Peu de temps après que Madhuri ait partagé la publication, plusieurs fans et stars de Bollywood ont commenté la publication. Riteish Deshmukh a commenté : « C’est de l’amour. » « Awwwwww… J’y vais dans quelques années », a ajouté Farah Khan Kunder. Raja Kumari a dit : « Tellement gentil ! »

Remise des diplômes de Ryan Nene

En mai, Ryan Nene a terminé ses études. L’actrice et son mari ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes de Ryan à son école, l’American School of Bombay, et ont célébré l’obtention du diplôme de leur fils. Le couple a partagé un message carrousel avec la légende : « Moment de parent fier : Félicitations à ma brillante étoile pour avoir atteint de nouveaux sommets. #DrNene #graduation #proudparent #congratulations #son #proudmoment #success #cheers #instagram #instagood. »

Sur une photo, Ryan pose dans sa tenue de soirée. Sur une autre photo, le nouveau diplômé pose avec ses parents et son frère aîné Arin Nene. Le couple a même partagé une vidéo de la cérémonie de remise des diplômes dans le message. Sur le plan du travail, Madhuri a été vue pour la dernière fois en train d’avoir un impact sur le monde numérique avec le film Maja Ma et la série The Gone Game.