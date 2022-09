Après avoir fait son OTT avec le thriller familial The Fame Game sur Netflix India, Madhuri Dixit est sur le point de faire la une du premier film original indien de Prime Video, Maja Ma. L’artiste familial est dirigé par l’acteur-cinéaste Anand Tiwari, qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec la comédie romantique de 2018 Love per Square Foot avec Vicky Kaushal et Angira Dhar.

La première affiche de Maja Ma a été publiée par le géant du streaming sur ses poignées de médias sociaux le mercredi 14 septembre, montrant l’actrice de Devdas souriant largement dans sa pose de danse. L’affiche a été partagée avec la légende, “la diva dansante est de retour et comment ! bénissez vos écrans pour en finir avec votre blues en milieu de semaine – maintenant nous sentons que Maja Ma regarde #MajaMaOnPrime, le 6 octobre”

Prévu pour une sortie le 6 octobre, le prochain film est un artiste familial qui se déroule dans le contexte festif d’un festival traditionnel et d’un mariage indien coloré par excellence. Ce drame léger mais stimulant avec des rebondissements inattendus, met en scène Madhuri Dixit dans un rôle inédit.





Outre l’actrice de Kalank, qui juge actuellement Jhalak Dikhhla Jaa 10 avec Karan Johar et Nora Fatehi, Maja Ma présente une distribution d’ensemble comprenant Gajraj Rao, Ritwik Bhowmik, Barkha Singh, Srishti Shrivastava, Rajit Kapur, Sheeba Chaddha, Simone Singh , Malhar Thakar et Ninad Kamat.

Le film a été produit par Amritpal Singh Bindra, qui, avec le réalisateur du film Anand Tiwari, a créé la série Web dramatique romantique basée sur la musique Bandish Bandits pour Prime Video India. La série acclamée par la critique comprend Ritwik Bhowmik, Shreya Chaudhary, Naseeruddin Shah, Sheeba Chaddha et Rajesh Tailang dans les rôles principaux.

Parlant de son film, Tiwari a déclaré : “Je crois vraiment que le public d’aujourd’hui recherche un contenu frais, varié et moderniste dans son approche, tout en gardant à l’esprit l’humble narration. Le public est ouvert aux nouveaux genres et aux nouvelles expériences et Maja Ma fait tout cela et plus encore”.