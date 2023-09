Madhuri Dixit apprécie le concert de Beyonce avec son mari, le Dr Shriram Nene, qualifie la célèbre chanteuse de « reine »

Madhuri Dixit et son mari, le Dr Shriram Nene, ont assisté au concert de Beyonce et l’actrice a appelé la chanteuse « Queen Bey ».

Madhuri Dixit et son mari, le Dr Sriram Nene, ont assisté au concert de Beyoncé et le couple a partagé un aperçu du méga-événement de la tournée Renaissance. Madhuri et Sriram étaient accompagnés de leur ami, et le trio dansait sur la performance de Beyoncé.

Dimanche, Madhuri et Nene ont partagé la publication du carrousel sur leur Instagram, et l’actrice a qualifié Beyoncé de « reine ». Partageant la publication, elle a écrit : « Qui dirige le monde ? Les filles. » Queen Bey était le point culminant de notre voyage. Merci @beyonce d’avoir partagé votre magie avec nous. Merci @anjalirava d’avoir rendu cela possible. »

Voici le message





Dès que Madhuri a partagé le message, de nombreux internautes ont fait l’éloge de Madhuri et l’ont surnommée « 2 reines dans un stade ». Un internaute a écrit : « C’est tellement drôle que les gens dans ce stade ne sachent pas que tu es une plus grande star que Beyoncé en Inde. » Un autre internaute a écrit : « Mes icônes musicales préférées dans un stade. Qui dirige le monde ! Les filles ! » L’un des internautes a écrit : « Queen M et Queen Bey ». Un internaute a écrit : « La seule reine ici est @madhuridixitnene Super Star for Life. » Un autre internaute a écrit : « Les reines soutiennent les reines ».

Plus tôt en septembre, Madhuri Dixit était émue car ses fils ont grandi et déployé leurs ailes. Les enfants de Madhuri et du Dr Shriram Nene, Ryan et Arin, sont partis pour l’université. Madhuri a partagé un message dédié à ses fils et leur a souhaité bonne chance avec une note sincère.

Sur Instagram, Madhuri a partagé deux photos d’elle en train de passer un gala avec ses garçons et a écrit : « Comment pouvez-vous déjà être tous les deux à l’université ! Où est passé le temps ? Pourtant, j’ai hâte que vous viviez vos aventures et deveniez le » La meilleure version de vous-mêmes. Je vous aime toujours et vous me manquerez énormément, tout le temps. La maison ne sera pas la même sans vous deux. » Côté travail, Madhuri Dixit a été vue pour la dernière fois en train d’avoir un impact sur le monde numérique avec le film Maja Ma et la série The Gone Game.