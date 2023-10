Madhura Naik, célèbre pour Naagin, révèle la mort tragique de sa sœur et de son beau-frère dans la guerre entre Israël et le Hamas

L’actrice de télévision indienne Madhura Naik a récemment partagé sur Instagram une vidéo déclarant que son cousin Odaya et son beau-frère ont été tués par des terroristes du Hamas lors de l’attaque en Israël. La publication vidéo de l’actrice sur Instagram a choqué les internautes. Elle a déclaré dans la vidéo que les deux hommes avaient été assassinés juste devant les enfants du couple. Elle s’est également montrée préoccupée par le fait que des femmes, des enfants et des personnes âgées étaient pris pour cible en Israël et tués en plein jour. Naik a partagé les détails de l’incident sur son compte Instagram, exprimant son choc et son chagrin. Tout en partageant un message de sa cousine, elle a écrit : « Odaya, ma sœur et son mari ont été brutalement assassinés par des terroristes palestiniens devant leurs enfants et ont été retrouvés morts aujourd’hui (dimanche). Profondément attristée par la perte tragique de notre cousin bien-aimé à » L’attaque terroriste. Sa chaleur, sa gentillesse et son amour resteront toujours dans les mémoires. «