Madhu Mantena, Ira Trivedi Wedding: Sara Ali Khan, Kartik Aaryan et d’autres célébrités assistent au shaadi de Bollywood en plein swag | Regarder la vidéo

Le 11 juin, le producteur Madhu Mantena et l’écrivain et professeur de yoga Ira Trivedi se sont mariés.

Une cérémonie de mariage traditionnelle a eu lieu pour le couple devant leurs familles respectives et leurs amis proches. Madhu a enfilé une kurta et un dhoti blancs et Ira a été aperçu portant un sari rose et or.