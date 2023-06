Madhu Mantena dit qu’il voulait épouser Ira Trivedi « à la minute où je l’ai vue », l’appelle « toutes les bonnes choses de ma vie »

Le producteur Madhu Mantena s’est marié avec le gourou du yoga Ira Trivedi lors d’une grande cérémonie à Mumbai récemment. Le mariage du couple a été suivi par le who-is-who de Bollywood, dont Aamir Khan, Hrithik Roshan et même la star du sud Allu Arjun, entre autres. Dans sa première interview depuis le mariage, le cinéaste s’est ouvert sur le mariage et sa nouvelle épouse.

Lors d’une interaction avec E-Times lors du mariage, Madhu Mantena a révélé que lui et Ira sortaient ensemble depuis des années et avaient également prévu de se marier depuis un certain temps. « Ce n’est donc pas comme si nous ne savions pas dans quoi nous nous embarquions. Dès que je l’ai vue, j’ai su que je voulais l’épouser. Mais Ira a pris son temps… Nous nous serions mariés plus tôt si la pandémie n’avait pas frappé… Mais tout arrive en son temps. Et maintenant je me sens… mariée. C’est un bon sentiment », a-t-il déclaré.

Le cinéaste a également ajouté qu’il croyait avoir trouvé son âme sœur à Ira. « La seule chose dont nous étions sûrs, c’est que nous ne voulions rien exagérer. Je suppose que j’ai acquis mon bon goût de mon âme sœur. Elle est toutes les bonnes choses de ma vie incarnées en une seule personne. J’ai l’impression de vivre dans un rêve », a-t-il ajouté.

Madhu Mantena a financé le thriller Ghajini d’Aamir Khan en 2008, qui a été le premier film à gagner Rs 100 crore net en Inde. Avec Anurag Kashyap, Vikas Bahl et Vikramaditya Motwane, il a cofondé Phantom Films, qui a produit plusieurs films acclamés par la critique et le commerce tels que Queen, NH10, Masaan et Lootera, entre autres. C’est le deuxième mariage de Mantena. Il était auparavant marié à la créatrice de mode devenue actrice Masaba Gupta de 2015 à 2019.