Madhu Chopra, la mère de Priyanka Chopra, partage son look pour le sangeet sur le thème des années 90 de Parineeti Chopra-Raghav Chadha

La mère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, partage son look du sangeet de Parineeti Chopra-Raghav Chadha

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont tous prêts à se marier au Leela Palace d’Udaipur. Les invités ont commencé à arriver sur les lieux pour les festivités précédant le mariage. Récemment, la mère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, a partagé un aperçu de son look pour le sangeet de Parineeti Chopra et Raghav Chadha.

Samedi, Madhu Chopra a utilisé son Instagram et a partagé son look pour le sangeet sur le thème des années 90 de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Elle a été vue enfilant une tenue Prada chatoyante avec un teeka fleuri. Elle a complété son look avec un maquillage subtil et des boucles d’oreilles pendantes.

Alors qu’il a été rapporté que Priyanka Chopra assisterait au mariage de Parineeti Chopra-Raghav Chadha avec sa fille Malti Marie, le récent message de l’actrice laisse entendre qu’elle a raté le mariage. L’actrice a posté sur son Instagram et partagé une photo de Parineeti Chopra, en écrivant : « ‘J’espère que tu es aussi heureux et content que ça pour ton grand jour, mon petit… je te souhaite toujours autant d’amour (emoji coeur rouge) #newbegninings @parineetichopra @raghavchadha88.

Selon certaines informations, le sangeet de Parineeti Chopra et Raghav Chadha se tiendra aujourd’hui à Udaipur. Le soir, une soirée Bollywood (lire une cérémonie sangeet) est prévue. Le thème du sangeet est les années 90.

La famille du couple est arrivée à Udaipur et jusqu’à présent, certains des invités politiques comme Delhi CM Arvind Kejriwal et Punjab CM Bhagwat Mann sont également arrivés sur les lieux pour assister au mariage du couple qui devrait avoir lieu le 24 septembre (dimanche). L’actrice a sélectionné le menu du mariage pour les invités avec ses frères et sœurs et, si l’on en croit les informations, les invités auront le choix entre une grande variété de plats. Les invités se verront servir une cuisine indienne (nourriture du Pendjabi et du Rajasthan) ainsi qu’une cuisine internationale lors du mariage.