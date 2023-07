Madhoo Shah dit qu’elle ne veut pas jouer la mère d’Ajay Devgn dans les films ; dénonce l’âgisme et les préjugés sexistes dans l’industrie

Madhoo Shah a été vu dans Samantha Ruth Prabhu vedette Shaakuntalam. L’actrice s’est récemment entretenue avec Malavika Mohanan, Aishwarya Rajesh et d’autres pour une conversation significative sur les changements dans l’industrie et les changements qu’ils souhaitent voir au fil des ans. Madhoo Shah a parlé de ne pas être intéressé à jouer une mère pour Ajay Devgn dans les films. Ils ont tous deux commencé leur carrière dans des films hindis avec Phool Aur Kaante.

Madhoo Shah explique pourquoi elle a quitté les films

Lors d’une conversation sur Maitri: Female First Collective, Madhoo Shah a révélé pourquoi elle avait quitté l’industrie. Il se trouve que Malavika Mohanan a parlé de la dynamique des sexes dans l’industrie, révélant qu’elle était choquée de le voir. L’actrice explique comment les actrices ne joueraient qu’un rôle de catalyseur dans la mission d’un homme alors que tout dans le film tournait autour des hommes. Madhoo ajoute que c’est la raison pour laquelle elle a quitté l’industrie à ce moment-là. L’actrice partage qu’elle a fait beaucoup de films à ce moment-là et avec des rôles importants. Elle ne s’est pas plainte car elle a beaucoup dansé dans les films. Cependant, elle ajoute qu’après avoir fait quelque chose comme Roja, revenir à la danse n’était pas ce qu’elle voulait. Elle était vraiment malheureuse. Et c’est là qu’elle a décidé d’arrêter. L’actrice dit que dans son arrogance enfantine, elle a quitté les films et a écrit une lettre à tout le monde et a également exprimé ses intentions. Cependant, elle a réalisé plus tard qu’elle était une artiste et est revenue au cinéma.

Madhoo Shah dit qu’elle ne veut pas jouer la mère d’Ajay Devgn

Interrogée sur le fait d’être appelée actrice vintage, star d’antan et actrice vieillissante, l’actrice a déclaré qu’elle était privilégiée de vieillir. L’actrice remet en question la notion bizarre de vouloir avoir l’air jeune pour toujours. Elle dit qu’il ne s’agit pas de vouloir paraître aussi jeune que votre fille de 20 ans, mais de se sentir jeune. L’actrice parle de personnes qui l’interrogent pour avoir affiché son physique en mini-jupe à l’âge de 50 ans. Elle dit qu’obtenir de bons rôles est devenue difficile ces jours-ci et ajoute qu’elle ne veut pas jouer la mère d’Ajay Devgn dans des films. Elle ajoute: « Nous avons été lancés ensemble, nous avons le même âge. Mais les choses changent parce que Tabu et Devgn ont fait un film dans lequel les deux avaient le même âge. C’est pourquoi je suis extrêmement reconnaissante du changement que l’industrie a traversé. »