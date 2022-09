Le premier smartphone Realme est arrivé en 2018, et nous voilà, quatre ans plus tard, à fêter le 4ème anniversaire de la marque. La société qui a commencé comme une spin-off d’Oppo a franchi des étapes impressionnantes dans son court laps de temps – c’est la 6e plus grande entreprise de smartphones au monde, avec plus de 140 millions d’utilisateurs dans le monde.

Nous nous sommes assis avec Sheth, vice-président de Realme et responsable de Realme International, et lui avons posé des questions urgentes sur les plans futurs, la course à la vitesse de charge et l’expansion en Europe. Lisez l’intégralité de l’interview ci-dessous.

Prévoyez-vous de lancer un produit phare Snapdragon 8+ Gen 1 sur les marchés internationaux ? À l’heure actuelle, le seul que vous avez n’est disponible qu’en Chine.

Très bientôt, nous prévoyons de le faire. Je ne peux pas partager le moment exact, mais oui, il y aura bientôt une version mondiale également.

Il devrait donc y en avoir un sur les étagères à temps pour les fêtes de fin d’année ?

Encore une fois, je ne peux pas vous dire le moment exact, mais oui – c’est ce que nous prévoyons de faire. Le moment est encore au stade de la planification et de la discussion.

Où voyez-vous votre ligne GT phare aller au cours de la prochaine année ? Maintenez-vous l’accent ou la conception ou essayez-vous plutôt de pousser l’innovation en matière de caméra ou toute autre innovation ?

Je pense que la chose la plus importante pour la ligne phare est que tout doit être à un niveau élevé. Cela inclut également le traitement, l’écran, l’appareil photo et l’esthétique. Toutes ces choses seront nécessaires pour un produit phare premium. Lorsque les gens achètent un produit phare, ils recherchent une expérience globale exceptionnelle – apparence, expérience de l’appareil photo, expérience de l’écran, optimisation de la batterie, expérience de charge – et nous devons nous assurer de fournir cela.

Bien sûr, un vaisseau amiral doit avoir tout cela trié, mais selon vous, quel domaine vous permettra de vous démarquer ?

Les dessins ! Parce que je crois que les conceptions sont la base pour nous chez Realme. Avec le Snapdragon 8+ Gen 1, même si nous le sortons aujourd’hui, vous verrez de nombreux autres téléphones avec lui. Mais l’esthétique est quelque chose et je veux m’assurer qu’elle est plus connectée avec le public. Et je pense que ce sera un facteur de différenciation pour Realme.

Les pénuries de puces du passé récent vous ont obligé à déplacer la série de numéros à une seule génération par an. Maintenant que les choses s’améliorent du côté de l’offre, comptez-vous revenir à deux générations par an ?

Nous voulons continuer avec une génération par an parce que nous voulons donner du temps aux consommateurs avant que la prochaine génération n’arrive. Nous avons vu que les cycles de remplacement sont d’au moins 18 à 24 mois dans le monde, nous préférerons donc nous en tenir à une génération pour au moins la série de numéros.

Nous essaierons d’apporter quelques mises à jour plus petites dans peut-être six mois par mois, mais nous ne publierons pas plus d’une génération par an.

Selon nos recherches, il en coûte environ 10% de la capacité de la batterie pour faire un smartphone avec une vitesse de charge de 125-150W par rapport à une vitesse de charge plus, disons modeste, de 65-80W. C’est donc 4 500 mAh 80 W contre 5 000 mAh 150 W. Pensez-vous que ce compromis en vaut la peine pour la plupart des gens ?

En général, je pense que les gens préfèrent avoir au moins une batterie de 4 000 à 4 500 mAh avec une bonne vitesse de charge. Je pense que c’est ce que veut vraiment l’utilisateur moyen. Plus c’est haut, mieux c’est, mais pas si cela compromet la conception, l’apparence et la sensation ou le poids du téléphone.

Lorsque nous travaillons sur la dynamique de la manipulation d’un téléphone, nous essayons de nous assurer qu’il n’est pas trop lourd – il doit être léger et nous essayons toujours de fournir une bonne vitesse de charge. Mais même sans cela, le strict minimum que nous essayons d’atteindre est une capacité de 4 000 à 4 500 mAh.

Alors diriez-vous que nous approchons de la fin de cette course de vitesse de charge ?

Il ne s’agit pas de la fin de la course à la vitesse de charge. Les gens pensent que c’est une course, mais pour nous, il s’agit d’un problème très différent. Il s’agit de ce que la technologie peut faire pour soulager l’anxiété. Une technologie qui vous aide à rendre votre vie meilleure, plus simple et plus rapide. Donc, la vitesse de charge ne consiste pas à battre n’importe quelle autre marque, ce que nous voulons vraiment, c’est nous assurer que vous ne ressentez pas l’anxiété liée à la charge de votre téléphone. De craindre que votre téléphone ne soit déchargé alors que vous sortez pour une réunion. Vous pouvez simplement vous brancher pendant cinq minutes et vous êtes prêt à partir pour une autre demi-journée.

C’est ce que nous voulons vraiment faire avec la vitesse de charge – libérez votre anxiété et assurez-vous que votre expérience avec le téléphone est meilleure. Même avec tout votre multitâche, vous n’avez pas à faire de compromis sur aucun autre aspect.

Où comptez-vous emmener votre distribution en Europe en particulier ensuite ? L’accent sera-t-il mis davantage sur les canaux hors ligne ?

Oui, il y en aura. Nous allons poursuivre l'approfondissement du réseau de distribution. Parce que le toucher et la sensation sont extrêmement importants pour le marché européen. Je veux que les consommateurs puissent découvrir la qualité de nos produits.











Magasin réel

En même temps, nous avons nos autres produits de l’écosystème – audio, portables, ordinateurs portables. Nous avons déjà lancé certains d’entre eux en Europe, et d’autres arriveront dans un avenir proche. Nous voulons donc nous assurer que les gens peuvent découvrir ces produits.

S’agira-t-il de transporteurs, de partenaires de vente au détail ou de magasins propres peut-être ?

Nous travaillons déjà avec des transporteurs et nous souhaitons étendre ces partenariats. Nous avons aussi des grands magasins partenaires et des locaux. Je pense donc que les magasins en propre sont la prochaine étape, tout en élargissant les partenariats que nous avons actuellement.

Vous avez mentionné que de nouveaux produits IoT arrivent en Europe – sur quoi vous concentrerez-vous en particulier ?

Nous voulons approfondir et élargir les segments audio et portables. Parce que je pense que nous avons de grandes opportunités pour nous développer là-bas car nous avons plus de points de contact et d’options de vente croisée. Dans le même temps, les consommateurs peuvent obtenir une expérience plus complète de notre part.