Madhav Sheth parle des prochains téléphones Narzo 30, du lancement de Realme GT en Inde et plus encore

Realme a publié l’épisode 27 de sa série de questions-réponses AskMadhav où le PDG pour l’Inde et l’Europe répond aux questions de la communauté. Les fans ont eu beaucoup de questions sur le X7 Pro et Max cette semaine, ainsi que des demandes de renseignements sur les projets de lancement de produits futurs.

L’événement du 24 juin sera important, il apportera les Narzo 30 et Narzo 30 5G qui manquent actuellement à la gamme Realme en Inde. La ligne Narzo compte désormais plus de 5 millions d’utilisateurs en Inde, déclare le PDG. L’événement apportera également une version actualisée du téléviseur intelligent 32 pouces.

Le Realme GT a été lancé en Europe cette semaine et se dirige également vers l’Inde – Madhav a promis qu’il arriverait avant Diwali (qui commence le 4 novembre). Alors que la société s’est récemment concentrée sur des appareils inférieurs à 30 000 INR, le second semestre de cette année proposera des appareils haut de gamme à commencer par le GT.

https://www.youtube.com/watch?v=a6WGavE2pFs

Les fans avaient également plus de questions sur la stratégie de tarification de l’entreprise – pourquoi le Realme X7 Pro, un téléphone Dimensity 1000+, coûte-t-il plus cher que le Realme X7 Max avec un Dimensity 1200 ? Le chipset n’est pas tout, dit le PDG et indique une charge plus rapide sur le Pro (65W contre 50W) et des différences dans le matériel de l’appareil photo.

En parlant du X7 Max, un nouveau coloris baptisé « Milky Way » sera lancé lors de l’événement du 24 juin et sera disponible à partir de midi. Quant au X7 Pro, il recevra bientôt Realme UI 2.0 basé sur Android 11. On a demandé à Madhav comment le travail sur Android 12 progressait, il a seulement dit que plus d’informations seront annoncées bientôt.

Realme travaille sur son premier ordinateur portable et sa première tablette, le plan est de les lancer en Inde avant la fin de l’année. Fait intéressant, Madhav a dit « ordinateurs portables », au pluriel, il pourrait donc y avoir plusieurs tailles sinon plusieurs modèles différents.

Lorsqu’on lui a demandé si Narzo deviendrait une marque indépendante, le PDG a répondu non – la gamme de produits Narzo a un objectif très spécifique, les jeunes utilisateurs qui apprécient la performance, et pour l’instant, cela reste sous l’égide de Realme.

Madhav a également été interrogé sur ses réflexions sur d’autres marques adoptant le nom « GT » pour leurs smartphones et il n’y a pas de rancune – Realme préfère se concentrer sur l’innovation et la qualité. Nous ne pouvons pas nous empêcher de souligner que Realme n’a pas été le premier à introduire un téléphone avec « GT » dans le nom, bien qu’en fait, le premier téléphone Snapdragon 855 était le Lenovo Z5 Pro GT.

Regardez la vidéo pour plus de détails (vous pouvez utiliser les horodatages pour passer directement à des questions spécifiques).