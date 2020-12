Realme a fait ses débuts en tant que marque de smartphones en mai 2018, mais a élargi son portefeuille de produits depuis avec le lancement des écouteurs TWS, du bracelet de fitness, des montres intelligentes, des téléviseurs intelligents et de la barre de son dans le cadre de sa stratégie de produits 1 + 4 + N.

Hier, Realme a annoncé un tas de nouveaux produits AIoT dans le cadre de la même stratégie, qui incluent la Watch S Pro, la Watch S Master Edition et la Buds Air Pro Master Edition. En marge de cet événement, nous nous sommes entretenus avec M. Madhav Sheth – vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe – pour en savoir plus sur les projets de la société pour le segment AIoT en 2021, et Sheth nous a dit que la société allait lancer les Buds Écouteurs Air 2 TWS au premier trimestre 2021.

En plus de cela, Realme lancera également des ampoules intelligentes au premier trimestre, qui seront probablement contrôlées à distance via l’application Realme Link.



Realme Buds Air

Mais ce ne sont pas les seuls produits AIoT que Realme lancera l’année prochaine, car la société prévoit d’ajouter plus de 100 produits dans le segment AIoT dans différentes catégories en 2021.

« 2021 sera une année encore plus passionnante pour notre segment AIoT, car nous prévoyons de lancer plus de 100 produits. Nous travaillons à la construction de l’écosystème de Realme en Inde, à démocratiser la technologie de pointe et à donner du pouvoir à la vie de chacun », a déclaré M. Madhav Sheth .

« Fondamentalement, c’est une maison intelligente et connectée. C’est pourquoi notre équipe produit se penche également sur d’autres catégories. J’y suis moi-même très impliqué. Il y aura sûrement des lancements surprises en 2021, dont je ne saurais trop parler. à propos de maintenant. Mais je vous le ferai savoir dès que j’aurai de nouvelles idées », a ajouté Sheth.



Stratégie produit 1 + 4 + N de Realme

Sheth a également révélé que Realme « avait extrêmement bien performé » dans le segment AIoT en tant que nouvel entrant cette année. Sa gamme actuelle AIoT comprend un bracelet de fitness, des montres intelligentes, des écouteurs TWS, une prise intelligente, une caméra de sécurité et des téléviseurs intelligents, et nous attendons avec impatience ce que la marque nous réserve l’année prochaine.