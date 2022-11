Madhav Sheth de Realme confirme les détails du chipset, de la batterie et de l’appareil photo Realme 10

Le lancement de la série Realme 10 approche à grands pas et nous avons réussi à obtenir des informations vérifiées directement de Madhav Sheth (Realme VP et Head of Realme International) sur le chipset, la batterie et les caméras Realme 10 avant l’annonce du 9 novembre.

Sheth nous a confirmé que Realme 10 fera ses débuts avec le chipset Helio G99 de MediaTek ainsi que jusqu’à 16 Go de RAM dynamique (8 Go intégrés et 8 Go virtuels). Nous avons également obtenu plus de détails sur les caméras du téléphone – un tireur principal de 50MP et une caméra selfie de 16MP. Realme a donné la priorité aux performances de l’appareil photo sur le Realme 10 et malgré le nombre de mégapixels inférieur par rapport au Realme 9 sortant et son appareil photo principal de 108 MP, Sheth est convaincu que le tireur 50MP fournira des résultats comparables.









Détails du chipset Realme 10, de l’affichage et de la RAM

Realme 10 est équipé d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W, tout comme son prédécesseur. Nous avons eu la confirmation que le téléphone peut durer toute une journée avec une utilisation plus intensive qui inclut les jeux. Une charge de 0 à 50 % prendra environ 28 minutes.

Nous partagerons l’interview complète avec Madhav Sheth. Gardez un œil sur notre page d’accueil dimanche pour en savoir plus sur le Realme 10, la série de numéros de l’entreprise et les projets futurs.