Madhav Sheth annonce son départ de Realme

Après un mandat de cinq ans chez Realme, Madhav Sheth a annoncé son départ de l’entreprise. L’exécutif a été PDG de Realme India de 2018 à 2021 et a ensuite assumé le rôle de vice-président de Realme et président du Realme International Business Group.

Sheth a publié une déclaration officielle sur Twitter dans laquelle il a décrit les réalisations de Realme en Inde au cours de son mandat et a également fait allusion à une nouvelle position dans les activités d’exportation de l’Inde. Sheth a également confirmé qu’il resterait un conseiller stratégique pour Realme et sa stratégie de développement, ses stratégies de marché et ses observations de produits.

Les adieux peuvent être décourageants, mais le monde est trop petit jusqu’à ce que nous nous revoyions.

Adieu pour l’instant, mais nos chemins pourraient se croiser à nouveau bientôt, et c’est quelque chose à espérer pour me construire un moi meilleur et plus grand. #Au revoir #jusqu’à ce que nous nous rencontrions pic.twitter.com/sXSG06DFIR – Madhav Sheth (@MadhavSheth1) 14 juin 2023

Realme a publié une déclaration officielle concernant le départ de Sheth qui est partagée ci-dessous.