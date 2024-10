Madelyn Cline et Madison Bailey taquinent leur couple « de rêve » avec les Outer Banks (Exclusif)

Madelyn Cline et Madison Bailey’s Banques extérieures les personnages s’installent enfin tous les deux avec le garçon qu’ils veulent – ​​mais les actrices ont une autre idée en réserve.

Avant la première de la saison 4 de la série à succès Netflix, Cline, 26 ans, qui incarne Sarah Cameron et Bailey, 25 ans, qui incarne Kiara, parlent à PEOPLE du plan qu’ils ont secrètement comploté pour leurs personnages.

Après que Bailey ait déclaré que la romance naissante entre son personnage et JJ (Rudy Pankow) « va être la mort de mon agenda gay de Kiara », Cline taquine que le couple « a une idée pour que Sarah et Kiara » soient des intérêts amoureux.

« Nous complotons », dit Bailey. « Mais tu n’as pas besoin de savoir. »

Madelyn Cline et Madison Bailey assistent à la première à Los Angeles de l’après-fête de la saison 3 de Netflix « Outer Banks » à Baltaire le 16 février 2023 à Los Angeles, en Californie.

Frazer Harrison/The Hollywood Reporter via Getty



Cline plaisante en disant qu’elle et Bailey « jettent les spaghettis métaphoriques sur le mur » avec cette idée – mais admet : « Ça ne colle pas ».

Bien que Sarah (Cline) soit mariée à John B. de Chase Stokes et Kiara commence enfin à explorer les choses avec JJ après des années de tension, Bailey dit à propos de leur idée pour Sarah et Kiara de s’associer à la place, « John B. et JJ feront très heureux. Et ce n’est pas comme s’ils allaient être seuls.

Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron, Madison Bailey dans le rôle de Kiara, Carlacia Grant dans le rôle de Cleo dans la saison 4 d’Outer Banks.

Jackson Lee Davis/Netflix



Ils admettent tous les deux qu’une romance à l’écran entre filles n’est en réalité qu’un « scénario de rêve », mais bon, l’idée est là. Et ce n’est pas la première fois que Bailey se porte garant de la série pour explorer la possible sexualité « fluide » de Kiara.

Elle dit que ce n’est « pas vraiment » un scénario qu’elle avait essayé de pousser aussi fort, mais elle a fait des commentaires du genre : « ‘Es-tu sûr ? Es-tu sûr qu’elle ne l’est pas ?' »

« Je pense que tout le monde dit : ‘Elle est un peu fluide. Nous le découvrirons plus tard' », dit Bailey, avant de taquiner : « Il y aura, espérons-le, encore beaucoup de saisons pour se découvrir. »

Pour l’instant, cependant – et malgré tous ses complots et ceux de Cline – Bailey dit à propos de Kiara et JJ qui donnent enfin une chance à leur alchimie: « Je les soutiens, absolument. »

« Je pense que Kiara est peut-être dans une position plus ouverte pour une relation et je pense que JJ est encore en train de se rattraper, d’où son hésitation. [to commit] », dit-elle. « Je pense qu’il n’est pas sûr de pouvoir me rendre heureuse, incertain de beaucoup de choses, incertain de lui-même à bien des égards et donc Kiara le maintient. Je pense qu’elle est vraiment patiente. Je pense qu’elle comprend cela et une grande partie de cela reste inexprimée. Je pense qu’elle sait qu’il a beaucoup de choses à gérer, mais [JJ is] ma personne. »

Rudy Pankow dans le rôle de JJ, Madison Bailey dans le rôle de Kiara dans la saison 4 d’Outer Banks.

Jackson Lee Davis/Netflix



Les garçons sont loin d’être les seules choses qui préoccupent les personnages de Bailey et Cline dans la prochaine saison de Banques extérieurescependant, car les Pogues – qui comprennent également Pope (Jonathan Daviss) et Cleo (Carlacia Grant) – sont à nouveau attirés dans le jeu « G » lorsqu’ils sont taquinés avec la possibilité de découvrir le trésor de Barbe Noire.

Comme c’est le cas depuis trois saisons maintenant, les adolescents sont prêts à faire à peu près n’importe quoi pour trouver l’or – mais Cline et Bailey admettent qu’ils seraient beaucoup plus hésitants dans la vraie vie.

« J’ai encore plusieurs questions. Kiara n’a jamais posé une seule question et je me dis : ‘Tu es sûr de ça ?' », dit Bailey à propos de la volonté de son personnage de se lancer dans n’importe quoi. « Je poserais beaucoup plus de questions. Je ne dis pas que je ne le ferais pas [do it]Ce serait juste beaucoup plus difficile à vendre. »

Les mots croisés PEOPLE Puzzler sont là ! En combien de temps pouvez-vous le résoudre ? Jouez maintenant !

Chase Stokes dans le rôle de John B, Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron dans la saison 4 d’Outer Banks.

Jackson Lee Davis/Netflix



« Ouais, non, je n’ai pas de questions », dit Cline. « Parce que je ne suis probablement même pas divertissant [the idea]. Alors je vais vous arrêter là. Je vais avoir besoin d’une sorte de motivation solide pour aider, car qu’est-ce que c’est ?

« J’ai besoin d’une coupure », plaisante-t-elle. « Honnêtement, à ce moment-là, je comprends d’où vient Rafe (Drew Starkey). Il me demande : « Où est ma part ? » Je comprends. Vraiment. »

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

Partie 1 de Banques extérieures la saison 4 sera diffusée le jeudi 10 octobre sur Netflix.