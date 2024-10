Madelyn Cline et KJ Apa joueront dans La carte qui vous mène

Madelyn Cline, la star du hit de Netflix Banques extérieureset KJ Apa, surtout connu pour son rôle dans l’émission CW Riverdalesont définis sur la ligne supérieure La carte qui mène à vous, un drame romantique mis en place aux studios Amazon MGM.

Sofia Wylie (High School Musical : La comédie musicale : La série), Madison Thompson (Ozark), Orlando Norman (Monstre du ventre) et Josh Lucas (Palme Royale) ont également rejoint le casting.

Lasse Hallström, le cinéaste suédois derrière Weepie Cher John ainsi que Qu’est-ce qui mange du raisin Gilbertréalise l’histoire d’amour, qui adapte le roman du même nom de JP Monninger. Les Bohèmes (Fermer les yeux) et Véra Herbert (C’est nous) a écrit le scénario.

Les producteurs sont Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner et John Fischer de Temple Hill.

Le film suit une jeune femme (Cline) qui rencontre un inconnu énigmatique (Apa) alors qu’elle est en vacances en Europe avec des amis. L’attirance instantanée sera mise à l’épreuve par la vie et le devoir, et par un secret ou deux, à mesure que l’homme changera de vie… attendez… pour toujours.

Sofia Wylie, Madison Thompson, Orlando Norman et Josh Lucas Robert Bryan ; Dia Dipasupil/Getty Images ; Jake Stewart ; Avec l’aimable autorisation de Josh Lucas

Cline est surtout connu pour avoir joué Sarah Cameron dans Banques extérieuresqui a récemment terminé le tournage de sa quatrième saison. Parmi ses crédits figurent des apparitions dans Focus Features’ Garçon effacé et ceux de Netflix Des choses plus étranges. Elle faisait également partie de la liste audacieuse des suspects dans l’affaire de Rian Johnson. Oignon en verre : un mystère à couteaux tirés. Elle doit tourner un reboot d’un film d’horreur Je sais ce que tu as fait l’été dernier pour Sony. Cline est remplacé par CAA, Entertainment 360, Bold Talent Agency et Hirsch Wallerstein.

Apa est surtout connu pour avoir éclaté sous le nom d’Archie Andrews dans Riverdalequi était une nouvelle version de la bande dessinée classique et épurée. Il a récemment terminé le tournage de la comédie romantique Gulfstream Chute, et a joué dans le drame de moto Un mouvement rapide pour Amazon MGM. Apa est remplacé par UTA, Luber Roklin Entertainment, Mandy Jacobsen, Red 11 Management et Jackoway Austen.

Wylie est remplacé par UTA et Jackoway Austen, tandis que Thompson est remplacé par LBI Entertainment, CESD Talent et Lichter Grossman. Norman est remplacé par Independent Talent Group, tandis que Lucas est remplacé par WME, Liebman Entertainment et Hirsch Wallerstein.