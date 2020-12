Outer Banks étoile Madelyn Cline a été franc au sujet de sa bataille contre les troubles de l’alimentation.

Dans une nouvelle vidéo « Body Scan » pour Santé des femmes, l’actrice a partagé qu’elle avait traité de problèmes liés à la nourriture et à l’exercice lorsqu’elle était adolescente.

« Je pense que j’avais environ 16 ans quand j’ai commencé à beaucoup m’entraîner », a-t-elle déclaré au magasin. «Je me réveillais tous les matins à 5 heures du matin et je m’entraînais pendant 30 minutes. C’était un cardio super rigoureux chaque jour.

Sa routine d’exercice a finalement conduit à réduire les calories, la star n’ayant parfois que six amandes au petit-déjeuner pour ne pas « contrer le cardio », a-t-elle expliqué.

« Cela s’est transformé en ne me nourrissant pas de protéines et en ne nourrissant pas mon corps de ce dont il avait besoin quand je travaillais autant », a poursuivi le jeune homme de 22 ans. «J’ai travaillé plusieurs fois au cours de la journée. Tout ce que je savais, c’est que je n’obtenais pas une image corporelle particulière, et j’étais donc en colère. Je me faisais du mal et me prenais de faim en essayant d’y parvenir.