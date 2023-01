Madeline Schizas retient Ruiter, 16 ans, pour remporter le titre canadien de patinage artistique

Madeline Schizas a admis ressentir une certaine pression cette semaine en tant que championne canadienne en titre.

La patineuse de 19 ans d’Oakville, en Ontario, qui a été la dernière femme à patiner samedi au Tribute Communities Centre, a résisté à Kaiya Ruiter pour remporter son deuxième titre national de patinage artistique.

« Je savais que les patineurs devant moi avaient mis la pression sur moi pour sortir un patin qui n’avait peut-être pas besoin d’être parfait mais qui devait être un combat du début à la fin. Et c’était difficile », a déclaré Schizas. “J’étais debout dans les coulisses et je me disais:” Oh mon Dieu, ça ne va pas être une promenade dans le parc.

«Je suis juste heureux que ce soit un combat du début à la fin. La fin de ce programme n’a pas été facile mais j’ai poussé jusqu’au bout et j’en suis content.

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen ont décroché leur premier titre canadien de danse malgré une mésaventure lors de leur dernier mouvement lorsque la longue jupe de Fournier Beaudry s’est coincée sous sa lame.

Et Deanna Stellato-Dudek a lutté contre un virus tenace pour remporter l’épreuve en couple avec Maxime Deschamps.

Vêtue de couleurs corail et patinant sur la musique de “West Side Story”, Schizas a décroché six triples sauts pour marquer 128,15 points dans son programme libre, pour 196,47 au total.

Ruiter, un athlète de 16 ans de Calgary, est passé de la sixième place après le programme court à la médaille d’argent avec la note la plus élevée en style libre de 129,82 et un total de 189,36.

“Oh mon Dieu, c’est absolument incroyable”, a déclaré Ruiter. “C’était tellement inattendu et juste patiner mon meilleur patin et gagner une médaille en plus de ça… oh mon Dieu, je n’arrive toujours pas à y croire.”

Fiona Bombardier, la fille de 17 ans de la double olympienne Josée Chouinard, a remporté le bronze avec 180,54 points.

Schizas a conquis une légion d’admirateurs avec ses impressionnants débuts olympiques l’an dernier à Pékin, où son programme court dans l’épreuve par équipe a propulsé le Canada en finale et éventuellement à une quatrième place.

Elle a qualifié son deuxième titre canadien consécutif de “surréaliste”.

“Je ne pense pas que si vous me l’aviez dit quand j’étais enfant ou si vous m’aviez dit en 2020 que j’allais être double champion canadien, j’aurais accepté – maintenant je suis là”, a déclaré Schizas.

Ruiter a été le champion canadien junior 2020 à seulement 13 ans, battant un peloton de patineurs qui avaient dans la plupart des cas au moins deux ans de plus.

Elle aurait été juste assez âgée pour participer aux Jeux olympiques de Pékin, mais une horrible blessure l’a mise à l’écart pour la saison.

“J’ai atterri sur ma lame de patin, et elle a traversé et coupé deux de mes muscles du mollet”, a déclaré Ruiter. «C’était vraiment difficile, puis en revenant… J’ai eu des problèmes de tissu cicatriciel et des lésions nerveuses tout au long de l’été.

“Donc, je n’ai vraiment recommencé à m’entraîner qu’en septembre.”

L’événement national détermine l’équipe du Canada pour les championnats du monde du 20 au 26 mars à Saitama, au Japon.

Le Canada n’a qu’une seule place en simple féminin.

Alors que Schizas obtiendra cette place lorsque l’équipe sera nommée dimanche, Ruiter attendait avec impatience le championnat du monde junior à domicile au WinSport Event Centre de Calgary.

Fournier Beaudry de Montréal et Soerensen, un Danois-Canadien, ont concouru pour le Danemark avant de changer d’allégeance en 2018.

Ils ont marqué 212,40 points malgré leur bévue qui, selon eux, leur a coûté cinq points, pour devancer Marjorie Lajoie et Zachary Lagha par 0,6.

Piper Gilles et Paul Poirier, qui ont remporté la finale du Grand Prix le mois dernier, se sont retirés des championnats nationaux après l’appendicectomie de Gilles.

Fournier Beaudry et Soerensen ont fait haleter la foule à peine trois secondes avant la fin de leur musique lorsque la lame de Fournier Beaudry s’est prise dans sa jupe de quatre livres.

«Alors écoutez, nous avons passé un très bon moment. Quand c’est arrivé, j’ai juste commencé à rire parce que c’est ridicule”, a déclaré Soerensen. « Tu sais, quand tu patines comme ça… les derniers mots qu’elle m’a dit juste avant : ‘Nik, souviens-toi juste de profiter de chaque instant’, parce que ça passe tellement vite quand tu es là-bas.

«Nous nous entraînons si dur pendant sept minutes de performance devant une foule, sept fois par an… et quelle que soit l’erreur que vous faites, nous sommes vraiment capables de profiter et de passer un bon moment, parce que nous sommes des humains, et ça arrive à tout le monde.

Stellato-Dudek, une femme de 39 ans qui est sortie de sa retraite après plus d’une douzaine d’années d’absence du sport, est malade depuis neuf semaines d’un virus qui lui fait gonfler la gorge. Elle et Deschamps ont marqué 199,18 pour la médaille d’or, tandis que Brooke McIntosh, sœur de la star de la natation Summer McIntosh, a remporté la médaille d’argent (187,26).

“C’était difficile”, a déclaré Stellato-Dudek d’une voix rauque. « De plus, généralement avant une compétition, je suis vraiment excité et je suis à 110 % et je ne suis tout simplement pas en ce moment… Je ne me suis jamais senti pas à 100 % lors d’un événement. J’ai l’impression d’être un Diet Coke, pas un Coke, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne nous donne pas beaucoup de caféine, de sucre ou d’énergie.

Elle a dit qu’elle avait l’intention de concourir pour amener son partenaire sur le podium. Deschamps participait à ses 10e championnats nationaux – huit d’entre eux étaient avec d’anciens partenaires.

“Tout le monde se concentre toujours sur mon histoire, parce que c’est tellement anormal. Mais Max a aussi une histoire incroyable. Et je voulais vraiment être le partenaire qui lui a apporté une médaille d’or », a déclaré Stellato-Dudek.

“Après toutes ces années où je continue de me battre, de persévérer et de tout ce qui m’a finalement permis d’y arriver et de pouvoir gagner, c’est tout simplement fantastique”, a déclaré Deschamps, 31 ans. “Je ne connais pas parfaitement le mot en ce moment pour décrire ce que l’on ressent en ce moment.”

Le programme libre du simple messieurs était la dernière épreuve samedi.

Lori Ewing, La Presse canadienne

