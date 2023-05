Madeleine McCann soupçonne les lettres de prison explosives de Christian Brueckner révélées pour la première fois

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Des lettres écrites par le principal suspect dans l’affaire Madeleine McCann, dans lesquelles il clame son innocence et tente de prétendre qu’il n’a rien à voir avec sa disparition, ont été révélées pour la première fois.

Christian Brueckner, qui est en prison pour viol, a écrit une série de lettres depuis sa cellule de prison, tentant de se distancer du cas non résolu de l’enfant alors âgé de trois ans, qui a disparu lors de vacances en famille à Praia da Luz, Portugal, en 2007.

« Vous ne pouvez jamais imaginer ce que c’est quand le monde entier croit que vous êtes un meurtrier d’enfant, et vous ne l’êtes pas », a-t-il écrit dans la série de lettres soigneusement écrites dévoilées par MailOnline.

Madeleine McCann a été vue vivante pour la dernière fois en 2007, quelques jours avant son quatrième anniversaire (Médias PA)

L’une des lettres de Brueckner a été envoyée quelques jours avant que la police n’effectue une perquisition la semaine dernière dans le réservoir éloigné de Barragem do Arade, à environ 35 miles de l’endroit où elle a disparu. La recherche était un nouveau développement majeur dans les enquêtes et la première chasse en neuf ans.

Selon MailOnline, il poursuit en disant qu’il n’y a aucune preuve le liant à l’affaire.

« On m’a dit il y a longtemps que le bureau du procureur clôturait l’affaire Maddie parce qu’il n’y avait même pas la moindre preuve. Il n’y aura jamais de procès », a-t-il écrit.

« Les procureurs ne disent rien au public car ils doivent donner les dossiers à mes avocats – et ils contiennent de nombreux (sic) éléments qui confirment mon innocence. »

La police a effectué une recherche de trois jours pour retrouver la fille disparue la semaine dernière au réservoir de Barragem do Arade (Getty Images)

Dans l’une de ses lettres, écrite depuis une prison en Allemagne, il aurait dessiné un long couloir sombre d’une aile de la prison et affirmé que la police et les procureurs « tentent de créer un monstre ».

Brueckner écrit ensuite sur le bilan psychologique de l’affaire. « La torture que je subis est la meilleure preuve que je puisse avoir », aurait-il écrit.

Dans sa dernière lettre, il a signé en disant: «J’écris ceci sans apitoiement sur moi-même et ma confiance en moi et ma maîtrise de soi n’ont jamais été à un niveau supérieur. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tête haute! De meilleurs jours sont à venir. »

Brueckner, 45 ans, est actuellement à mi-chemin d’une peine de prison pour avoir violé une Américaine de 72 ans en Algarve en 2005, à quelques kilomètres de l’endroit où Mme McCann a été vue vivante pour la dernière fois en 2007, quelques jours avant son quatrième anniversaire.

Il fait également face à des poursuites pour avoir prétendument violé trois autres femmes adultes au Portugal ainsi que pour s’être exposé de manière indécente à deux filles âgées de 10 et 11 ans.