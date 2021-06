MADELEINE McCann suspecte Christian B de parler pour la première fois depuis qu’il a été désigné comme le principal suspect de sa disparition.

Le violeur et agresseur sexuel d’enfants condamné, 44 ans, s’est exprimé dans une lettre et a qualifié l’enquête menée contre lui de « scandale ».

Madeleine a disparu pendant ses vacances avec ses parents Kate et Gerry et ses frères et sœurs Crédit : Alamy

Christian B a été identifié comme le principal suspect de la disparition de Madeleine Crédit : Rex

Christian B a été identifié comme le principal suspect de la disparition de Madeleine l’année dernière par les procureurs allemands qui ont déclaré avoir des « preuves concrètes » qu’elle était morte.

Dans sa lettre aux médias allemands, il a attaqué les enquêteurs et a déclaré qu’ils « devraient démissionner » car ils « persécutaient une personne innocente ».

C’est la première fois qu’il fait un commentaire public sur l’affaire impliquant Madeleine qui a disparu d’un appartement de vacances portugais en mai 2007.

Elle était là avec ses parents Kate et Gerry ainsi que ses deux frères et sœurs et malgré diverses observations rapportées à travers le monde, il n’y a eu aucune trace d’elle.

Les procureurs allemands sont convaincus qu’elle est morte et disent avoir des preuves contre Christian B.

Dans sa lettre, il gémit : « Inculper un accusé est une chose.

« Quelque chose de complètement différent – à savoir, c’est un scandale incroyable – lorsqu’un procureur lance une campagne publique de préjugés avant l’ouverture d’une affaire judiciaire.

« La liberté d’expression n’est pas un droit fondamental pour que chacun puisse dire et écrire ce qu’il veut. La liberté d’expression ne protège pas la majorité.

« Il protège la minorité. Il ne protège pas les opinions les plus logiques, les plus convaincantes ou les plus populaires, mais plutôt la position extérieure.

« J’appelle les procureurs de Brunswick Wolters et (Ute) Lindemann à démissionner de leurs fonctions.

« Les deux prouvent dans le monde entier par ma condamnation arbitraire dans le passé et par leur campagne scandaleuse de pré-déni dans le présent contre moi en tant que personne innocente qu’ils ne conviennent pas à un poste d’avocat pour le peuple allemand honnête et confiant et vous apportez honte à la justice. »

Madeleine a disparu d’un appartement de vacances portugais en mai 2007 Crédit : AFP

Christian B a également joint une caricature à la lettre qui montre les procureurs Wolters et Lindemann mangeant dans un restaurant et ordonnant « Filet Forensics » – une référence au fait qu’ils n’ont aucune preuve médico-légale contre lui.

Le suspect purge actuellement une peine de sept ans pour le viol d’une femme âgée à Praia da Luz, sur la côte portugaise de l’Algarve en 2005, qui a été attaquée dans sa propre maison.

Madeleine a disparu de la même ville deux ans plus tard alors qu’elle était en vacances avec ses parents Kate et Gerry et ses frères et sœurs.

La lettre de Christian B est datée du 8 mai et révèle également pour la première fois qu’il est détenu à la prison d’Oldenburg près de Brême et non à Wolfenbuttel comme on le pense.

La lettre ne donne aucun alibi sur l’endroit où Madeleine a disparu et il ne fait aucune référence à la douleur que subissent ses parents.

Une source proche de lui a déclaré : « Il en a assez de la façon dont il est traité par la justice allemande.

« Il a été identifié publiquement par le procureur comme le principal suspect et pourtant il n’a été inculpé ni montré aucune des preuves que les autorités prétendent avoir contre lui.

« Il est d’avis qu’ils devraient soit accepter, soit se taire. Ce n’est pas juste la façon dont il est traité. Qu’est-il arrivé aux innocents jusqu’à preuve du contraire, ce qui est un principe fondamental ? »

