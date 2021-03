Madeleine McCann soupçonne l’avocat de Christian B admet la possibilité que Paedo soit COUPABLE d’avoir tué un enfant en bas âge

L’avocat représentant Madeleine McCann, premier suspect, Christian B, a admis avoir envisagé la possibilité que son client soit coupable.

Friedrich Fulscher représente le suspect de 44 ans depuis qu’il a été nommé par les autorités allemandes comme l’homme qu’ils croyaient être responsable de l’enlèvement et du meurtre de Madeleine.

Il a toujours insisté sur le fait que le violeur et pédophile condamné était innocent de toute implication, mais a maintenant expliqué sa position dans un nouveau documentaire télévisé sur l’affaire.

S’exprimant sur Discovery + Prime Suspect: L’affaire Madeleine McCann, M. Fulscher, a également révélé comment il rencontrait son client trois fois par semaine en isolement de prison, car il était un agresseur sexuel condamné.

M. Fulscher a déclaré: « Bien sûr, cela m’a traversé l’esprit, je considère toujours le fait que mon client est coupable d’un crime. Bien sûr, vous pensez à cela. La première formation que vous apprenez en tant qu’avocat de la défense est que vous devez toujours accepter le possibilité que votre client vous ment.

« Cela ne veut pas dire que je pense que c’est le cas ici, mais vous devez toujours envisager la possibilité. »

Mais M. Fulscher a ajouté qu’il pensait que l’affaire ne serait jamais portée devant les tribunaux car il n’y a pas de preuves tangibles et les procureurs allemands tentent simplement de punir autant de crimes sexuels que possible Christian B.

Il a été lié à dix attaques ou disparitions impliquant des enfants et des femmes à travers l’Europe depuis la fin des années 1990, mais n’a été inculpé de rien.

Même même, maintenant neuf mois après avoir été identifié comme le principal suspect de la disparition de Madeleine, il n’a pas été jugé.

Il a déclaré: «Toutes sortes de nouvelles allégations ont été soulevées contre mon client, pour toutes sortes de crimes, crimes sexuels. Il semble qu’ils aient l’intention de lui épingler tous les cas de personnes disparues au cours des 15 dernières années. »

M. Fulscher a ajouté: «Le doute est le seul facteur qui peut être décisif dans une affaire pénale. Si des doutes subsistent après l’audition de tous les éléments de preuve devant le tribunal quant à savoir si le défendeur est coupable, le tribunal doit acquitter.

« C’est la maxime du ‘in dubbio pro reo’, en cas de doute pour l’accusé. »

Christian B est actuellement détenu à la prison de Wolfenbuttel en isolement car il est un délinquant sexuel.

M. Fulscher a déclaré: «J’ai appris à connaître Christian B en tant que personne très amicale et réceptive avec qui assurer la liaison.

«Jusqu’à présent, je ne peux rien dire de négatif à son sujet. J’aurais aimé que tous mes clients soient comme lui. »

La semaine dernière, The Sun a révélé comment les procureurs avaient exclu l’implication de Christian B dans la disparition d’Inga Gehricke, cinq ans, surnommée l’Allemande Madeleine McCann.

Elle a disparu en 2015 lors d’un pique-nique familial. Dans le cadre de l’enquête, la police a fouillé un entrepôt abandonné qu’il possédait et a trouvé 8 000 images de pornographie juvénile enterrées sous le corps de son chien mort Charlie.

Madeleine a disparu en mai 2007 de l’appartement de vacances dans lequel elle résidait à Praia da Luz sur la côte portugaise de l’Algarve avec leurs parents Kate et Gerry et ses frères et sœurs.

Discovery + Prime Suspect: L’affaire Madeleine McCann a lieu ce soir (lundi) à 21 heures.