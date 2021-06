Madeleine McCann soupçonne Christian B SERA accusé d’avoir violé une Irlandaise dans les trois mois, selon le procureur

PRIME Madeleine McCann soupçonne Christian B d’avoir violé l’Irlandaise Hazel Behan dans les trois mois, selon un procureur.

Hazel n’avait que 20 ans lorsqu’elle a été violée dans son appartement de Praia da Rocha, à environ 30 minutes du village de vacances d’où Maddie a disparu.

Lisez notre Madeleine McCann blog en direct pour les toutes dernières mises à jour…

Hazel a déclaré que son agresseur était allemand, mesurait 6 pieds 1 pouce, portait une machette de 12 pouces et portait des collants Crédit : RTE

Les enquêteurs enquêtent sur le suspect allemand Christian B Crédit : BILD

Madeleine aurait eu 18 ans le 12 mai 2021 Crédit : AFP

Madeleine McCann n’avait que trois ans lorsqu’elle a disparu en 2007.

Lorsque la native de Dublin a entendu les détails du viol par le démon du sexe allemand Christian B d’une Américaine de 72 ans à Praia da Luz en 2005, elle s’est rendu compte que c’était une copie conforme de ce qui lui était arrivé.

L’attaquant était allemand, mesurait 6 pieds 1 pouce, portait une machette de 12 pouces et portait des collants.

L’Irlandaise a contacté la police et a renoncé à son anonymat, afin d’informer tout le pays de son calvaire.

Elle est ensuite apparue avec Ryan Tubridy dans le Late Late Show en 2015.

Maintenant, le procureur Hans-Christian Wolters a déclaré qu’il lui faudrait probablement un peu plus de temps avant de résoudre l’horrible attaque contre la représentante des vacances Hazel Behan – dans laquelle Christian B serait impliqué.

S’adressant au journal espagnol Olive Press English, Wolters a confirmé que le violeur condamné était suspecté de cinq crimes.

Christian B a été reconnu coupable en décembre 2019 du viol d’une femme de 72 ans à Praia da Luz, au Portugal, en 2005.

Il purge actuellement une peine de sept ans pour ses crimes.

Cependant, on pense que Wolters pourrait l’accuser du viol de Hazel, ainsi que de deux cas distincts de maltraitance d’enfants, liés à des incidents qui ont eu lieu avant l’enlèvement de Maddie.

À propos de l’affaire de la disparition de Maddie, Wolters a déclaré « nous aurons peut-être quelque chose à dire d’ici la fin de l’année ».

Wolters a raconté comment son équipe de 100 détectives avait reçu plus de 1 000 nouveaux conseils concernant l’affaire Maddie, depuis son appel public international il y a un an.

« L’enquête [into Behan] prendra quelques mois de plus et ne sera probablement pas aussi long que l’affaire Maddie », a-t-il ajouté.

« Nous n’avons que Christian B comme suspect. Cependant, certaines informations manquent, que nous sommes en train de rassembler. »

« Une fois que nous aurons tout, nous fermerons l’affaire.

« Cela va continuer encore quelques mois, mais pas trois mois comme cela a été récemment rapporté. »

Alors que Wolters insiste sur le fait que Christain B était derrière le viol de Hazel, Friedrich Fulscher, l’avocat de Christian B, a précédemment qualifié la nouvelle enquête de « fragile ».

Il a ajouté: « Cela ne peut pas être lui.

« Ils poursuivent mon client en utilisant des témoins douteux. Il n’a rien à voir avec cette affaire ou Madeleine et ils poursuivent dans une impasse. »

L’Ocean Club à Praia Da Luz en Algarve, au Portugal, où Madeleine McCann a disparu Crédit : PA

Hazel a contacté la police en 2015 et a renoncé à son anonymat, afin d’informer tout le pays de son calvaire Crédit : Document à distribuer