Madeleine McCann soupçonne Christian B de ne JAMAIS être inculpé car les flics n’ont pas de «  preuves concrètes  », déclare l’avocat

MADELEINE McCann, premier suspect, Christian B, ne sera probablement pas inculpé, a déclaré son avocat de manière sensationnelle.

Le pédophile et violeur condamné, âgé de 44 ans, a été nommé par la police allemande l’année dernière comme l’homme responsable de son enlèvement et de son meurtre.

Mais malgré des mois à insister sur le fait qu’il est leur objectif principal, il n’a toujours pas été inculpé, laissant les parents dévastés Kate et Gerry se demander s’ils découvriront un jour ce qui s’est passé.

S’exprimant sur un nouveau documentaire intitulé Prime Suspect: l’affaire Madeleine McCann, l’avocat de Christian B, Friedrich Fulscher, a déclaré: « Mon client n’a été accusé de rien.

» Il est sous enquête et suspecté. Je dois supposer qu’ils n’ont aucune preuve concrète. Je pense que c’est assez typique pour nous, les Allemands.

«Nous pensons que nous sommes quelque chose de spécial, du moins en Europe, et pensons que nous pouvons faire les choses mieux que les autres nations. Nous verrons si c’est le cas mais je ne pense pas. »

Christian B a été nommé en juin dernier par des procureurs allemands qui ont déclaré avoir des « preuves concrètes » de la mort de Madeleine – mais n’ont rien révélé d’autre sur l’affaire.

Madeleine a disparu en mai 2007 de la station balnéaire de Praia da Luz en Algarve et n’a pas été revue depuis, mais le suspect vivait sur place à l’époque.

La police a déclaré que son portable se trouvait à proximité des appartements de l’Ocean Club l’heure avant sa disparition et que son passé pédophile en fait un suspect de premier ordre.

S’exprimant en octobre dernier, Fulscher, qui a toujours insisté sur le fait que son client n’avait rien à voir avec l’affaire, a déclaré que la police devrait révéler ce qu’ils avaient pour le bien de Kate et Gerry et de son client.

Ce n’est un secret pour personne que les Portugais ont une théorie différente de ce qui est arrivé à la BKA allemande (police fédérale).

«Le parquet allemand pourrait mettre fin à cette théorie quand ils ont finalement mis leurs cartes sur la table.

« Ce serait juste pour le suspect et pour les parents – les deux parties pourraient juger par elles-mêmes à quel point elles considèrent que les preuves sont solides. »

‘OPTIMISTE’

Le mois dernier, le procureur allemand Hans Christian Wolters a déclaré qu’il gardait « l’espoir de clarifier sa disparition ».

« Nous gardons espoir de pouvoir clarifier la disparition de Madeleine », a-t-il déclaré /

« Nous avons plusieurs affaires contre le suspect et espérons les conclure sous peu. »

Cela vient après que des images effrayantes aient montré Christian B debout dans une usine abandonnée où 8000 images de maltraitance d’enfants ont été trouvées.

La photo a été découverte par des journalistes de la télévision danoise après avoir retrouvé une mystérieuse ancienne ex-petite amie de 62 ans, identifiée dans le nouveau documentaire.

Les flics ont fouillé l’ancienne usine de caisses à Neuwegersleben près de Hanovre en 2016 dans le cadre de leur enquête sur une fille disparue.

Ils ont fait la découverte écœurante d’images d’abus d’enfants sur une clé USB ainsi que de maillots de bain pour filles et de vêtements pour enfants dans un camping-car sur le site.

On pense que c’est le même véhicule que Christian B utilisait en 2007, lorsque Madeleine a disparu à l’âge de trois ans, et qu’il a dit plus tard à des amis qu’il était idéal pour «cacher la drogue et les enfants».

Il a été emprisonné pour les images d’abus d’enfants trouvées sur les clés USB.

Pendant ce temps, l’homme qui a acheté le camping-car de Christian B a déclaré qu’il souhaitait « ne jamais se laisser prendre à l’affaire ».

Peter W a payé 5000 £ pour le Volkswagen T3 Westfalia jaune et blanc en Algarve, au Portugal. en 2015.

Il a dit au Miroir: « Je me suis impliqué dans quelque chose auquel je n’avais jamais pensé et que je ne souhaite à personne. »