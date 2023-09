Madeleine McCann soupçonne Christian B de lancer une offre pour blanchir son nom et supplie ses amis de le défendre devant le tribunal

LE principal suspect de la disparition de Madeleine McCann a lancé une tentative pour blanchir son nom en suppliant ses amis de le défendre devant le tribunal.

Christian B, 46 ans, a tenté désespérément d’être soutenu devant le tribunal s’il devait être jugé pour viol et relations sexuelles sur des enfants.

3 Christian B a demandé à ses amis de le défendre devant le tribunal s’il devait être jugé pour viol et relations sexuelles sur des enfants.

3 L’homme de 46 ans aurait contacté au moins deux amis ces derniers mois. Crédit : Le Soleil

Le délinquant sexuel allemand condamné a commencé à écrire des lettres à ses amis – les suppliant de le défendre après avoir gémi en disant que les procureurs le traitaient de « monstre ».

Au moins deux anciens amis de Christian B ont été contactés ces derniers mois, selon Le miroir.

La publication affirme avoir été informée des lettres par un autre ex-ami de Christian B – qui est toujours en contact avec ses associés situés en Algarve, au Portugal.

Ils auraient affirmé avoir reçu les mystérieuses lettres du criminel après des années sans contact avec lui.

L’ami a été « paniqué » lorsque les messages sont soudainement arrivés d’Allemagne.

Il a été rapporté que les lettres demandaient aux vieilles connaissances de « parler pour sa défense, en disant à quel point il était un bon gars ».

Christian B aurait également l’impression que les flics et les procureurs allemands le ciblent et le font passer pour quelqu’un qu’il n’est pas.

L’ex-ami a déclaré qu’il était « scandaleux » que Christian B envisage même de demander sa défense devant le tribunal, car ils sont tous pleinement conscients de son passé « pédophile ».

Ils ont également affirmé que le ressortissant allemand « n’a aucune chance » lorsqu’il s’agit d’être soutenu devant les tribunaux.

Christian B est actuellement interrogé par des détectives allemands sur la disparition de Madeleine en 2007 – mais les affaires de viol et de pédophilie pour lesquelles il pourrait bientôt être jugé ne sont pas liées à McCann.

Le criminel attendait déjà son procès pour plusieurs viols et agressions sexuelles sur des enfants qui auraient été commis au Portugal.

Les accusations ont été initialement déposées par les procureurs de Braunschweig, car il vivait auparavant dans la ville allemande en 2016.

Mais l’avocat de Christian B, Friedrich Fuelscher, a affirmé qu’il vivait en réalité dans un entrepôt à Neuwegersleben, en Basse-Saxe, ce qui a conduit à l’abandon des poursuites – suite à une décision de justice sur la compétence dans cette affaire.

Christian B reste le principal suspect de la disparition de Madeleine, disparue à Praia da Luz, au Portugal, à l’âge de trois ans.

En juillet, son ex-ami devenu informateur de police, Helge B, a commencé à aider les policiers enquêtant sur le criminel.

Un initié a déclaré au Sun Online : « Helge a passé de nombreuses années aux côtés de Christian B, voyageant avec lui et étant son complice.

«Cela signifie qu’il possède une énorme quantité de connaissances sur l’endroit où se trouvait Christian, ce qu’il faisait et quelles étaient ses motivations pour se trouver dans des endroits particuliers à des moments précis.

«Il existe un certain nombre de pistes et d’indices que les agents ont sur Christian et sur lesquels Helge pourrait, selon eux, fournir plus d’informations.

« Ils croient sincèrement qu’il peut changer la donne dans leur enquête sur Christian B. »

Christian B a nié toute implication dans la disparition de Madeleine et purge actuellement une peine de sept ans de prison pour viol et trafic de drogue. Il devrait être libéré en 2026.