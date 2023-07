LE principal suspect de la disparition de Madeleine McCann avait une trousse à outils de cambriolage qui pouvait déverrouiller n’importe quelle porte de sécurité, affirme un témoin important.

Christian B s’est vanté auprès d’un ami des outils, ce qui soulève de nouveaux doutes sur la théorie officielle selon laquelle le ravisseur de Maddie est entré par une fenêtre de l’appartement de vacances 5a à Praia da Luz.

Le principal suspect Christian B avait une trousse à outils de cambriolage qui pouvait déverrouiller n’importe quelle porte de sécurité, a révélé un témoin clé

Maddie McCann a disparu de son appartement de vacances à Praia da Luz, au Portugal, en 2007 Crédit : AFP

Helge B a déclaré avoir trouvé le kit de crochetage chez Christian B en Algarve

La police allemande serait «électrifiée» par la découverte du kit de crochetage de serrure – et étudie également la possibilité que Christian B ait utilisé un solvant de peinture automobile pour endormir Maddie.

Dans une interview exclusive depuis un endroit secret, Helge B – maintenant sous la protection des témoins de la police allemande – a déclaré dimanche à la cinéaste Jutta Rabe pour The Sun: « Il est entré par la porte. »

Les procureurs allemands espèrent utiliser les preuves du crochet pour clouer Christian B, qui est en prison pour des crimes liés à la drogue et qui a fait appel d’une peine de sept ans pour avoir violé une femme de 72 ans.

Helge B, 52 ans, qui a rencontré son compatriote allemand un an avant la disparition de Maddie à l’âge de trois ans, a déclaré avoir trouvé le kit chez Christian B en Algarve.

Le petit criminel avait décidé de le saccager avec son ami Manfred Seyferth après avoir appris que Christian B purgeait une peine pour vol.

Il a déclaré: «Je savais par Christian qu’il utilisait des outils pour s’introduire dans les centres de villégiature, les hôtels et les maisons de vacances pour voler les touristes.

« Il y avait des passeports sur la table. Il y avait toutes sortes de choses qui traînaient – des appareils photo, des valises, tout ce que les touristes ont avec eux. J’ai aussi trouvé un kit de crochetage.

Helge B, qui a gardé le kit et en a parlé à la police allemande, a ajouté : « Vous pouvez l’utiliser pour crocheter n’importe quelle serrure, y compris les serrures de sécurité. »

Les 14 médiators, vus par The Sun dimanche, sont en acier inoxydable noir.

Chacun est conçu pour un type de porte spécifique.

Ils sont fabriqués par « Dino », qui affirme que la conception incurvée « assure un accès plus facile et rapide aux rainures de clavette européennes les plus restrictives ».

La police portugaise a toujours dit que l’homme qui a enlevé Maddie est entré par effraction par la fenêtre et est soit parti par une porte avec elle, soit remonté.

Il a été rapporté que les volets métalliques des fenêtres de l’appartement avaient été complètement enroulés et qu’un rideau soufflait après la disparition de la petite Maddie.

Mais lorsqu’on lui a demandé comment Christian B était entré dans la maison de vacances des McCann, Helge B a répondu : « Par la porte. Facilement. Il peut ouvrir n’importe quelle porte.

Des initiés proches de l’enquête de la police allemande, qui a été ouverte lorsque Helge B a donné le nom des détectives Christian B en 2017, ont déclaré que les flics pensaient que la théorie de la fenêtre était un « hareng rouge ».

Une source policière a déclaré: « Les détectives allemands ont été électrisés par la découverte de la trousse à outils contenant les crochets de verrouillage. Cette preuve est maintenant très importante pour eux.

La police portugaise a toujours dit que l’homme qui a enlevé Maddie est entré par effraction par la fenêtre et soit est parti par une porte avec elle, soit est ressorti

« Cela a confirmé un soupçon qu’ils avaient depuis longtemps – que Christian B est entré dans l’appartement par la porte. »

La police pense que la porte d’entrée était moins susceptible d’être vue par le public de passage car elle se trouve dans une zone en retrait du côté opposé de l’appartement face à une piscine et un restaurant.

Il est entendu que la police a également été informée que Christian B avait accès à du solvant pour peinture automobile car il avait été mécanicien.

Les détectives étudient maintenant une théorie selon laquelle il l’a utilisé pour assommer Madeleine avant d’ouvrir la fenêtre de l’intérieur pour éviter d’inhaler des vapeurs toxiques.

Le procureur allemand Hans Christian Wolters a désigné Christian B comme le principal suspect dans l’affaire de Madeleine en juin 2020 et a déclaré qu’il avait des preuves qu’elle avait été assassinée.

Helge B affirme qu’il a depuis été pressé par les avocats de Christian B de se rétracter et qu’il a été contraint à la protection des témoins au cours des quatre dernières années.

Il a déclaré: «J’ai immédiatement contacté la police fédérale en Allemagne et ils m’ont dit de préparer des vêtements, de ne pas être suivi, de prendre le prochain ferry et d’aller en Italie et ils viendraient s’occuper de moi.

« Les protecteurs des témoins sont venus me chercher. Ils m’ont mis dans différentes maisons sûres et finalement dans un appartement. Je n’y habite plus maintenant. J’ai encore dû changer de lieu. »

« Elle n’a pas crié »

Ses révélations surviennent après qu’il a parlé au tabloïd allemand Bild cette semaine pour affirmer que Christian B semblait avouer avoir kidnappé Maddie, lui disant après quelques verres : « Elle n’a pas crié. »

Il a fait l’admission au Festival du Dragon dans la ville de montagne d’Orgiva, dans le sud de l’Espagne, un an seulement après sa disparition.

Le festival illégal était connu pour sa musique techno, sa consommation d’alcool et de drogue.

Christian B y serait apparemment arrivé dans un camping-car américain dans lequel il avait vécu et utilisé entre 2007 et début 2008.

Helge B affirme qu’il ne s’agissait pas du fourgon de police Tiffin Allegro saisi il y a quelques années à Neuwegersleben – un village allemand où Christian B avait un week-end.

Au lieu de cela, il a insisté sur le fait que le véhicule était un Winnebago.

Helge B pense que si la police était capable de le retrouver, ils pourraient y trouver des traces de l’ADN de Madeleine.

Il a déclaré: « Christian B est arrivé avec un mobil-home américain, un Winnebago, et tout le monde a été surpris. Je n’ai vu cet Allegro que sur des photos de la police, car il a été saisi dans les locaux de Neuwegersleben mais ce n’était pas le même que j’ai vu.

Plusieurs maillots de bain de filles ont été trouvés dans le 30 pieds rouge et blanc Allegro RV Christian B conduit entre le Portugal et l’Allemagne.

Les flics ont retrouvé les vêtements après avoir saisi le camping-car dans le cadre d’une autre enquête.

Des voisins s’étaient plaints d’une odeur provenant de la cour où elle était conservée et enterrée dans le sol étaient des clés USB et d’autres supports numériques avec plus d’une centaine de films et de photos de B prétendument abusant d’enfants.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait conseillé à son ancien ami de dire la vérité, Helge B a répondu : « Oui, mais il ne fera jamais ça.

« Il est trop têtu pour ça. Il suppose qu’ils ne peuvent rien prouver.

S’adressant directement à Christian B, il a ajouté : « Je sais ce que vous avez fait et un autre témoin le sait également.

« Alors, admettez-le, vous le devez aux parents de la fille. C’en est assez des rumeurs, des mensonges et des gémissements.

Jutta Rabe est journaliste et cinéaste, notamment pour la chaîne de télévision allemande SAT.1.

Un kit de crochetage similaire à celui de la maison de Christian B