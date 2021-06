Madeleine McCann soupçonne Christian B d’avoir «un complexe secret de l’Algarve gardé par des chiens auxquels seuls lui et son ex ont également accès»

Les flics de MADELEINE McCann ont été informés d’un complexe secret au Portugal appartenant à l’ex-amant du principal suspect, selon un rapport.

Des flics allemands seraient en train d’examiner sérieusement la nouvelle piste qui pointe vers un terrain en Algarve – la même région où le bambin britannique a disparu en 2007.

Le bunker secret était auparavant gardé par quatre féroces chiens Kangal – qui ont la morsure la plus forte de tous les chiens au monde, selon le rapport.

Madeleine aurait été arrachée à l’appartement de vacances de sa famille à Praia da Luz quelques jours avant son quatrième anniversaire.

En juin de l’année dernière, la police allemande a révélé qu’un pédophile condamné nommé Christian B, 44 ans, avait été le principal suspect dans l’affaire classée de longue date. Il nie toute implication dans l’enlèvement présumé.

Selon le Miroir, le délinquant sexuel et son ex-petite amie Nicole Fehlinger, également âgée de 44 ans, ont eu accès à un complexe secret qui n’a pas encore fait l’objet d’une enquête.

Le père de Nicole, Dieter, aurait récemment parlé à l’équivalent allemand du FBI pour la deuxième fois et aurait mentionné le bunker dont il prétend que personne d’autre n’est au courant.

Le rapport indique que les procureurs du pays ont confirmé que l’homme avait donné une interview aux flics et qu’ils examinaient sérieusement la piste.

Dieter a déclaré au Mirror: « Personne ne sait que ma fille avait non seulement la résidence privée au Portugal à sa disposition, mais aussi un complexe séparé.

Google Earth

La zone sur laquelle la police peut enquêter[/caption]

« Personne n’a jamais fouillé là-bas ou la propriété n’est jamais arrivée en rapport avec Maddie, Brueckner ou Nicole.

« C’est une propriété envahie par la végétation de plus de 5 000 mètres carrés. C’était une zone sécurisée, entourée de clôtures et quatre chiens Kangal agressifs étaient là jour et nuit.

Il a ajouté que la zone était « envahie par la végétation, non visible » et que seuls sa fille et « peut-être » Christian B y avaient accès.

Le complexe est situé à 38 miles de Praia da Luz et très proche d’une maison où Nicole vivait auparavant, selon le rapport.

Nicole a vécu au Portugal avec Christian B qui a passé des années dans la région de l’Algarve en tant que vagabond qui aurait cambriolé et volé des appartements de vacances.

Rien n’indique que Nicole Fehlinger ait été impliquée dans la disparition de Madeleine McCann.

Christian B nie avoir été impliqué dans l’enlèvement présumé de l’enfant.

Mère de trois enfants, Nicole faisait partie d’un programme d’accueil au Portugal qui aidait les enfants allemands en difficulté.

Elle a eu une relation avec Christian B pendant quelques années après leur rencontre dans un bar.

Christian B, qui est le seul suspect dans l’affaire, purge actuellement une peine en Allemagne pour d’autres crimes, dont le viol d’un retraité au Portugal.

Les procureurs affirment que les relevés téléphoniques du pédo condamné le placent près de l’appartement de vacances de Madeleine au moment de sa disparition.

Ce mois-ci, les flics ont rejeté les affirmations d’un médium selon lesquelles Madeline est enterrée dans une forêt à seulement six miles de l’endroit où elle a disparu – parce qu’ils ont déjà fouillé la région.

Michael Schneider, 50 ans, qui a réussi à localiser les restes de plusieurs personnes disparues, a donné à la police les coordonnées exactes de l’endroit où il pense que le corps de l’enfant britannique se trouve au Portugal.

Il a contacté les autorités en mai avec les détails, et elles auraient répondu en disant: « Vos informations seront intégrées de manière appropriée dans notre travail. »





L’année dernière, après que Christian B a été nommé suspect principal dans l’affaire, les flics allemands ont déterré un lotissement qu’il avait loué.

Le pédophile a fréquenté le lotissement de Hanovre dans les années qui ont suivi la disparition du bambin en 2007.

Pourtant, malgré plus d’un an d’enquête sur le délinquant sexuel, la police admet qu’elle n’a toujours pas suffisamment de preuves pour l’inculper.





Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.