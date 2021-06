LE PRINCIPAL suspect dans l’affaire Madeleine McCann fait l’objet d’une enquête policière pour sa disparition depuis quatre ans, a-t-on rapporté.

Le pédophile condamné Christian B, 44 ans, a été nommé l’année dernière par les flics comme le principal suspect après la disparition de l’enfant de trois ans lors de vacances en famille à Praia da Luz, au Portugal, en 2007.

Christian B a été nommé suspect principal dans l’affaire Maddie l’année dernière, mais la police enquêtait sur lui depuis des années auparavant, selon les informations.

Madeleine McCann a disparu en 2007, mais l’affaire n’a pas encore été résolue Crédit : AP

Mais la police allemande enquête en fait sur Christian B au sujet de la disparition de Madeleine depuis quatre ans, rapporte Sky News.

L’année dernière, Scotland Yard a révélé qu’ils avaient un nouveau suspect principal et a demandé des détails sur ses mouvements ou auprès de personnes qu’il connaissait.

Bien qu’il n’ait pas été nommé, il s’est avéré qu’il s’agissait de Christian B – un cambrioleur prolifique, qui a déjà été condamné pour crimes sexuels contre des jeunes filles.

Le procureur allemand Hans Christian Wolters a déclaré que les autorités recherchaient des informations sur lui depuis longtemps et « avaient déjà constitué un dossier sur lui avant que nous demandions au public de nous aider ».

« À ce moment-là, Christian B faisait déjà l’objet d’une enquête depuis trois ans. Nous n’avons pas pris la décision de rendre public à la légère », a déclaré M. Wolters, rapporte Sky.

« Depuis lors, nous avons trouvé beaucoup plus de pièces du puzzle, mais je ne peux pas révéler ce qu’elles sont.

« Nous progressons et avons le même nombre d’enquêteurs travaillant sur l’affaire, mais nous n’avons pas encore assez pour inculper le suspect. »

Christian B n’a pas été inculpé ni interrogé sur la disparition de Madeleine Crédit : Rex

« Il n’y a pas de limite de temps à notre enquête, mais nous ne la garderons pas éternellement. »

Christian B a été reconnu coupable d’avoir violé une Américaine de 72 ans dans le même complexe où Madeleine a disparu en 2005.

Mais un an après avoir été nommé suspect principal, le délinquant sexuel n’a pas été inculpé ni interrogé sur la disparition de Madeleine.

Peter Kirkham, un ancien inspecteur en chef détective de Scotland Yard, a déclaré qu’il soupçonnait que l’enquête « se tarissait rapidement » et a déclaré qu’il semblait que les flics allemands « traînaient des pieds ».

Les procureurs de la ville de Braunschweig ont maintenu qu’il disposait de « preuves solides » qu’il était coupable.

Mais les enquêteurs ont refusé de dire quelles preuves ils ont.

Les procureurs allemands ont affirmé avoir la preuve que Madeleine est morte, mais les parents de Madeleine, Kate et Gerry, ont déclaré qu’ils « ne renonceront jamais à l’espoir de retrouver Madeleine vivante ».

Cela survient alors que des ex-copains de Christian B ont déclaré qu’ils craignaient qu’il n’échappe à la justice parce que les détectives allemands agissent trop lentement.

Madeleine avait presque quatre ans elle a disparu Crédit : EPA

Un ex-ami, qui l’a connu lorsqu’il vivait en Algarve, a déclaré au Mirror : « Je ne peux pas croire que cela fait un an et que rien ne semble s’être passé.

« Plus nous nous souvenions de lui et lisions sur son passé, plus nous pensions qu’il était l’homme responsable de la prise de Madeleine.

« C’est fou que les flics allemands ne soient pas allés voir Chris en prison ou ne l’aient pas interviewé. »

Scotland Yard a révélé qu’un camping-car blanc VW T3 Westphalia des années 1980 était lié au suspect et avait été vu à Praia da Luz quelques jours avant sa disparition.

Christian B y aurait également vécu les jours et les semaines avant et après la disparition de Madeleine.

Une Jaguar XJR6 de 1993 a également été liée au délinquant sexuel allemand, l’un des deux véhicules ayant servi à l’enlèvement de Madeleine.

Ils ont également révélé que son téléphone était dans le complexe la nuit où le tout-petit a disparu.

Il a été condamné en Allemagne en 1994 pour avoir abusé d’une fillette de six ans dans une aire de jeux et s’être exposé à un autre enfant.

Alors âgé de 17 ans, il a été condamné à une peine de deux ans pour mineurs, mais a ensuite déménagé au Portugal où il s’est installé dans la ville côtière de Lago.s et a gardé son passé secret.

L’avocat de Christian B, Friedrich Fulscher, avait déclaré que son client « nie toute implication » dans l’affaire McCann.