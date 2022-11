Made You Look: L’art cubiste de la tromperie

L’exposition, en sept ans de préparation, renverse le plateau de jeu moderniste en mettant ces grands puzzles du Paris moderne – de Picasso, Braque et Juan Gris, dont beaucoup proviennent du cadeau transformateur que le magnat des cosmétiques Leonard A. Lauder a fait au Met en 2013 – aux côtés de plusieurs dizaines de peintures antérieures qui visaient à tromper l’oeil: tromper l’œil.

Au 17ème siècle, le trompe-l’œil avait des fans parmi l’aristocratie européenne et une nouvelle classe moyenne, qui payait le prix fort pour des images de porte-lettres qui semblaient être remplis de vraies enveloppes ou de papiers froissés comme s’ils étaient cloués à droite. La toile. Les trompe-l’œil étaient également très demandés dans les arts décoratifs et de riches mécènes embauchaient peintres-décorateurs laquer leurs salons avec des imitations de marbre et de porphyre.

À l’époque des Lumières, cependant, le trompe-l’œil était mal en point: un amusement juvénile, pas mieux que cela, sans le sérieux du grand art. (C’est encore une sorte de fabrication d’images avec un attrait de masse. New York a un Museum of Illusions commercial, une attraction touristique dans le Meatpacking District dont les mirages optiques invitent les visiteurs à “Trick your eye and divert your mind!”) oeil, qui pouvait faire ressembler une toile bon marché à de la pierre brillante, qui donnait aux livres et aux lettres une apparence si réelle que vous pouviez les saisir, était rarement aussi simple qu’un one-liner.

C’était une supercherie qui présenté sa supercherie. Et ce spectacle, organisé par Emily Braun et Elizabeth Cowling et plein d’érudition rigoureuse et de quelques jeux de mots coquins, propose que les cubistes aient tiré des leçons de ces dissimulateurs qui ont été décisifs pour la façon dont nous voyons aujourd’hui. Ce sont des leçons qui peuvent clarifier les choses si vous ne vous êtes jamais vraiment familiarisé avec le cubisme, qui, malgré toute son importance, a toujours une triste réputation d’interdit ou d’initié. Et ce sont des leçons qui soulignent à quel point les cubistes se sont plongés dans un nouveau monde, sans peur, et nous ont donné un exemple vital pour une culture contemporaine désespérée de son propre smashup.