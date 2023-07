Made In Heaven 2 : Sobhita Dhulipala dévoile accidentellement les secrets de la saison 2

Alors que Prime Video a déjà confirmé que la nouvelle saison de la série acclamée par la critique Fabriqué au paradis saison 2 arrive bientôt sur le service, les fans passionnés ont spéculé sur sa date de première. Ajoutant à l’excitation, l’acteur principal de la série Shobhita Dhulipala, ‘presque’ révélé le plus grand secret de l’année ! L’actrice, ainsi que les membres de la distribution, Arjun Mathur, Shivani Raghuvanshmoi et Shashank Aroraa accidentellement été mise en ligne sur sa plateforme de médias sociaux.

La saison 2 de Made In Heaven arrive bientôt

À leur meilleur, les acteurs ont discuté de certains moments BTS intéressants des décors et ont également donné un aperçu de la nouvelle saison. Cependant, l’information la plus importante reste encore un mystère… Réalisant son faux-pas, Sobhita a promis qu’elle ne laisserait pas longtemps ses fans dans un état de frénésie et dévoilerait la date prochainement ! La série nominée aux Emmy Awards s’est fermement établie comme l’une des émissions les plus attendues de mémoire récente. Alors que les spéculations se déchaînent sur les rebondissements à venir, les fans sont curieux de voir si leurs personnages préférés rencontreront de nouveaux défis ou si les intrigues non résolues trouveront enfin une solution.

Made in Heaven saison 2, produite par Excel Media and Entertainment et Tiger Baby Films, créée et réalisée par Reema Kagti et Zoya Akhtar avec Nitya Mehra, Alankrita Shrivastava et Neeraj Ghaywan.