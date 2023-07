Made In Heaven 2: Kalki Koechlin est « ravi et excité » alors que les créateurs publient le récapitulatif de la saison 1

La série Made In Heaven a déclenché une tempête lors de sa sortie sur Amazon Prime. Les performances de Sobhita Dhulipala, Arjun Mathur, Kalki Koechlin et Jim Sarbh étaient un régal à regarder. Grâce à sa popularité, Made In Heaven arrivera bientôt avec sa deuxième saison. Avant d’annoncer la date de sortie, les créateurs ont partagé une vidéo récapitulative de la série Web avec la voix off de Kalki Koechlin. Kalki, qui a essayé le rôle de Faiza, a déclaré être « ravi et excité » de faire partie de Made In Heaven 2.

Kalki Koechlin subjugué par les réponses positives de Made In Heaven

Kalki Koechlin, connue pour donner vie à des personnages complexes, a partagé qu’en tant qu’actrice, elle a été submergée par l’effusion de réponses positives et de critiques élogieuses que Made In Heaven a reçues des téléspectateurs et des critiques, ce qui en fait une « série acclamée par la critique ». Parlant de la saison 2 à venir, Kalki a confirmé que le deuxième épisode serait bien plus grandiose que le précédent, ce qui « séduira » sûrement le public.

Kalki Koechlin sur Made in Heaven 2

« En avançant dans la saison 2, je ne pourrais pas être plus ravi et excité. Nous avons un voyage incroyable à venir, et tout comme les fans, j’ai hâte de plonger plus profondément dans la vie de ces personnages complexes et de voir ce qui les attend. Je peux assurer aux fidèles fans de Made In Heaven que la saison 2 sera plus grandiose et une expérience passionnante », a déclaré Kalki Koechlin.

Récapitulatif Made In Heaven

Le 20 juillet, Prime Video a publié un récapitulatif intrigant de Made In Heaven qui nous a emmenés dans une balade nostalgique de l’histoire d’amour entre Faiza de Kalki Koechlin et Adil de Jim Sarbh. La courte vidéo montre comment Faiza est hésitante à avouer à sa meilleure amie Tara (Sobhita Dhulipala) son histoire d’amour avec Adil. Lorsque Faiza et Adil ont eu un accident, la vérité est révélée. À la croisée des chemins maintenant, c’est à la saison 2 de révéler comment se déroule la vie de Faiza, Tara et Adil.

À propos de Made in Heaven

Made In Heaven a été créé par Zoya Akhtar et Reema Kagti. Akhtar, Shrivastava, Nitya Mehra et Prashant Nair ont dirigé la première saison, comprenant neuf épisodes. La date de sortie de la saison 2 de Made In Heaven est secrète.