La star de Made in Chelsea, Louise Thompson, a été accusée d’avoir fui le Tier 4 Londres pour Devon à Noël.

La habituée de la télé-réalité, 30 ans, a partagé une photo d’elle-même devant un Topsham près d’Exeter il y a quatre jours et l’a étiquetée comme « Londres » sur Instagram.

Cependant, des adeptes aux yeux d’aigle ont affirmé que l’emplacement était en fait à près de 200 miles à l’extérieur de la capitale.

La photo aurait été prise à l’extérieur du magasin d’articles ménagers Ebb and Flow à Topsham, les patrons du magasin suggérant que la photo semble avoir été prise à l’extérieur du magasin.

Les partisans de Louise ont afflué sur sa page pour accuser la star d’avoir enfreint les règles du coronavirus en quittant son domicile au niveau 4 de Londres et en se rendant dans le Devon, où la famille de son fiancé Ryan Libbey est basée.

Un abonné a écrit: « Cela ressemble à l’extérieur de la maison @ebbsandflow à Topsham ?? » et les patrons des magasins ont répondu: « Ça l’est! C’est notre nouvelle signalisation! ».

Un autre adepte a ajouté: « Vous n’êtes pas vraiment à Londres. »

Un troisième a commenté: « Elle est dans le Devon pour voir la famille de Ryan pas étonnant pourquoi pas d’histoires dans son Instagram et calme. »





Un autre a ajouté: « Compte tenu du nombre de décès de covid par jour dans nos hôpitaux locaux, cela n’est pas acceptable … veuillez rentrer chez vous au niveau 4 … où se trouve votre résidence principale. »

Avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, le fiancé de Louise, Ryan, avait déjà annoncé son intention de retourner dans le Devon à Noël.

Il a admis qu’il avait hâte de voir ses parents et d’avoir sa traditionnelle baignade dans la mer le jour de Noël.





Dans un post sur Facebook, il a écrit: «C’est comme une éternité depuis que j’ai vu ma mère et mon père.

«D’où nous venons, c’est la tradition de commencer le jour de Noël avec une baignade dans la mer. J’ai hâte de revenir sur la plage avec ces deux-là!

En vertu de nouvelles règles adoptées quelques jours avant Noël, les résidents de Londres n’avaient pas le droit de partir et de voyager à un autre niveau, sauf pour des raisons essentielles telles que le travail ou les études.







Cela signifiait que beaucoup n’étaient pas en mesure de voir leur famille pendant les vacances, car les projets de voyage avaient été annulés à la dernière minute.

En plus de ne pas pouvoir se rendre dans d’autres zones, les résidents du niveau 4 ont également été interdits de rencontrer d’autres personnes à l’intérieur à moins qu’ils ne fassent partie d’une bulle de soutien.

Les magasins non essentiels sont également fermés ainsi que les pubs et les restaurants, les gymnases et les salons de beauté, entre autres.