Le fils d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, Maddox, a révélé qu’il avait un grand tatouage de dragon sur ses côtes.

Le jeune homme de 19 ans, adopté par l’ancien couple en 2002, a fait une rare apparition aux côtés de sa mère pour un prochain tournage de Vogue.

Dans le claquement, Angelina a tendrement fixé les cheveux de son fils pendant qu’il regardait dans un miroir pour le claquement en noir et blanc.

L’adolescent aux seins nus semble également être un fan de tatouages ​​- un peu comme sa mère – et a montré deux gros travaux d’encre en un clin d’œil.

Maddox a un grand tatouage de dragon traditionnel sur ses côtes, tandis qu’un autre tatouage plus petit était visible sur son poignet.







Maddox, qui est né au Cambodge, est le fils aîné d’Angelina et Brad – mais on pense que Maddox n’est pas proche de son père adoptif.

L’ancien couple est également coparental de Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans, et des jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans.

D’autres photos du prochain tournage Vogue d’Angelina incluent de nombreux clichés candides avec sa magnifique famille.

Au cours de son entretien avec Vogue, Angelina a également parlé de son parcours de maternité et de son acceptation d’être une mère au foyer.







« Eh bien, je n’ai jamais été très douée pour rester assise », a déclaré Angelina à la publication.

«Même si je voulais avoir beaucoup d’enfants et être maman, j’ai toujours imaginé ça un peu comme Jane Goodall, voyageant quelque part au milieu de la jungle.

« Je ne l’imaginais pas dans ce sens vrai et traditionnel. J’ai l’impression de manquer de toutes les compétences pour être une mère traditionnelle au foyer.

Elle a ajouté: « Je m’en débrouille parce que les enfants sont assez résilients, et ils m’aident, mais je ne suis pas du tout douée pour ça. »

Angelina et Brad sont en instance de divorce depuis qu’ils ont annoncé leur séparation en 2016.







Le couple a ensuite été séparé légalement en 2019, mais a également fait face à une dure bataille juridique pour la garde de leurs enfants.

Ailleurs dans son interview, Angelina a également admis qu’elle avait fait face à quelques années difficiles, mais qu’elle se concentrait maintenant sur la « guérison » de sa famille.

Elle a ajouté: « Les dernières années ont été assez difficiles. Je me suis concentrée sur la guérison de notre famille. Cela revient lentement, comme la fonte des glaces et le retour du sang dans mon corps. »

Tous les 27 internationaux Vogues consacrent leurs numéros de mars à la créativité. Chaque numéro est une célébration de ceux qui nous encouragent à regarder la vie d’une nouvelle manière, avec des portefeuilles des jeunes stars les plus brillantes de la mode, de la musique, de l’art et du cinéma, ainsi que des éditoriaux inspirants et une mode extraordinaire à travers l’objectif local de chaque Vogue. »

Voir l’article complet dans le numéro de mars de British Vogue disponible en téléchargement numérique et en kiosque le vendredi 5 février

