Maddox fête son anniversaire avec Angelina et ses frères et sœurs, pas Brad : rapport – Hollywood Life

Crédit d’image : Masatoshi Okauchi/Shutterstock

Ils grandissent si vite! Angelina Jolie et de Brad Pitt enfant aîné, fils Maddox, a 21 ans et le garçon dont c’est l’anniversaire est prêt à faire la fête ! La célébration commencera le vendredi 5 août et se poursuivra tout au long du week-end où Maddox sonnera son jalon avec sa mère et ses frères et sœurs, Pax, 18 ans, Zahara17 ans, Shiloh, 16 ans, et jumeaux Vivienne et Knox14, selon HE. Papa ours Brad, qui s’est séparé d’Angelina en 2016, manquera la fête et est actuellement en tournée promotionnelle pour son nouveau film Train à grande vitesse. HollywoodLa Vie a demandé confirmation.

Après la soirée, Maddox aidera sa petite sœur Zahara à « déménager à Atlanta », selon le point de vente. La jeune ambassadrice commencera ses études à l’automne à Spelman et son grand frère la préparera très probablement à sa nouvelle vie passionnante à la prestigieuse université.

Bien qu’il ne fasse apparemment pas d’apparition à l’anniversaire de Maddox, Brad a eu l’occasion de s’extasier sur le fait que Zahara se dirigeait vers des études supérieures alors qu’il était sur le tapis rouge pour son Train à grande vitesse première. « Elle est tellement intelligente. Elle va s’épanouir encore plus à l’université », a-t-il déclaré, selon Salon de la vanité. “C’est une période excitante et magnifique pour trouver sa propre voie et poursuivre ses intérêts. Je suis si fier.”

Il a également fait un commentaire rare sur Shiloh après que l’adolescente ait choqué les fans lorsque des vidéos d’elle montrant ses mouvements de danse sur TikTok ont ​​récemment fait surface. “Ça me donne la larme à l’œil, ouais”, a-t-il dit HE sur l’intérêt de Shiloh pour la chorégraphie lors de la première du film. L’actrice oscarisée a ajouté qu’elle était « très belle », avant de plaisanter : « Je ne sais pas d’où elle tient ça. Je suis Monsieur Deux-Pieds-Gauche ici.

Pendant ce temps, Angelina est actuellement empêtrée dans une bataille juridique avec Brad, où elle tente d’obtenir la garde complète des enfants. Il demande l’arrangement de garde partagée qui est actuellement en place. Les célèbres ex ont été liés pour la première fois en 2005. En août 2014, le couple s’est marié, pour se séparer deux ans plus tard.