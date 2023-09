Maddison de Tottenham sur le tag « Spursy »: nous changeons le récit

James Maddison a déclaré que Tottenham montrait des signes de perte de son étiquette « Spursy » après être revenu deux fois par derrière pour remporter un match nul 2-2 à Arsenal.

Le but contre son camp de Cristian Romero a donné l’avantage aux Gunners avant que Son Heung-Min ne marque le premier des deux buts, marquant intelligemment sur la réduction de Maddison. Bukayo Saka a ensuite marqué un penalty à la 54e minute – accordé pour handball par Romero lors de l’examen du VAR – seulement pour que Tottenham égalise une minute plus tard alors que Son terminait à nouveau sur une autre passe de Maddison.

Avant la nomination d’Ange Postecoglou comme entraîneur-chef cet été, le club a longtemps été surnommé « Spursy » par ses critiques, en raison de sa propension à s’effondrer dans des situations difficiles ou avec de l’argenterie en vue : Tottenham n’a pas remporté de trophée depuis 2008.

Mais après avoir étendu son bilan sous Postecoglou à quatre victoires et deux nuls en six matches de Premier League, Maddison a souligné la détermination des Spurs à revenir également d’un but pour battre Sheffield United le week-end dernier.

Il a déclaré à TalkSport : « Quand vous entendez des fans et des neutres parler de Tottenham, ils disent souvent » doux, faible, mettez-le en bouteille, Spursy, toutes ces conneries. Je pense que les dernières semaines montrent que nous allons peut-être dans une direction légèrement différente car nous avons marqué à la 98e et à la 101e minute contre Sheffield United pour gagner tard alors qu’il semblait que ce serait l’un de ces jours.

« Et aujourd’hui, nous sommes menés deux fois contre l’une des meilleures équipes du monde, et nous nous battons encore jusqu’au bout. »

Postecoglou a dû déplorer ce qu’il pense être une confusion persistante autour de la règle du handball après que Romero ait été puni une fois que l’arbitre Robert Jones a été envoyé au moniteur.

« Toute clarté serait la bienvenue », a déclaré l’entraîneur des Spurs. « Je n’en ai aucune idée. C’est juste pour moi, je ne sais pas. Je n’ai aucune idée de la règle du handball parce que j’ai vu toutes sortes de handballs donnés et j’ai vu toutes sortes de ballons non donnés et ils me semblent identiques, donc je ne comprends pas.

« J’ai vu celui d’hier chez les Wolves et il semble que s’il touche votre main, c’est une pénalité, et d’autres fois, s’il touche votre main, ce n’est pas une pénalité. Je n’en ai aucune idée. C’est la seule règle en vigueur. le jeu, je ne comprends tout simplement pas.

« À moins que nous commencions à développer des défenseurs sans bras, je ne sais pas comment vous êtes censé bloquer les choses et être dans une position naturelle. C’est ce que c’est.

« Vous espérez en quelque sorte que ces choses s’équilibreront au cours d’une année, mais je ne comprends pas la règle du handball. J’ai dit cela aux arbitres dans le passé et je ne sais pas comment ils le voient pour être honnête. «