Maddie Ziegler, ancienne de « Dance Moms », dit que sa mère s’est excusée de l’avoir mise dans une série télé-réalité lorsqu’elle était enfant

L’ancienne star de « Dance Moms », Maddie Ziegler, a déclaré que sa mère s’était excusée de l’avoir mise dans l’émission de téléréalité à un si jeune âge.

« L’année dernière, j’ai eu une très mauvaise crise de panique et j’ai appelé ma mère et des choses revenaient du passé, et elle s’est excusée auprès de moi », a déclaré Ziegler, 20 ans, sur le podcast « Emrata » d’Emily Ratajkowski mardi. « Elle m’a dit : ‘Je suis vraiment désolée de t’avoir fait subir ça.’ C’est tellement triste parce qu’elle ne voudrait jamais nous faire de mal, mais aucun de nous ne savait à quel point cela deviendrait fou. »

Ziegler a déclaré qu’elle avait commencé à danser de manière compétitive alors qu’elle n’avait que 4 ans et qu’elle avait rejoint l’émission de téléréalité Lifetime sur les jeunes danseurs de la Abby Lee Dance Company de Pittsburgh alors qu’elle n’avait que 7 ans.

La mère de Ziegler, Melissa Ziegler-Gisoni, « a vraiment tout fait pour essayer de rompre notre contrat », a ajouté Ziegler. Elle a finalement quitté la série après six saisons alors qu’elle avait 11 ou 12 ans avec l’aide de Sia, avec qui Ziegler a travaillé pendant plusieurs années, dansant dans ses vidéos.

SIA SURPREND MADDIE ZIEGLER AVEC UN CADEAU SPÉCIAL 16E ANNIVERSAIRE

La jeune femme de 20 ans a déclaré qu’elle avait « bloqué une grande partie de mon enfance » avant de rejoindre « Dance Moms », affirmant qu’elle ne se souvenait pas à quoi ressemblait sa vie avant la série télé-réalité.

« C’est bizarre de découvrir des choses que j’ai faites quand j’étais plus jeune sur comme TikTok », a-t-elle déclaré. « Comme si je voyais des gens poster des choses sur moi, et je serais comme si je ne me souvenais même pas de l’avoir fait. »

L’ancienne de « West Side Story » a déclaré qu’elle continuait de se débattre avec le processus de réflexion que lui avait inculqué son professeur de danse quand elle était plus jeune. Ziegler se souvient avoir appris que « vous devez être le meilleur. Si vous ne gagnez pas, vous n’êtes pas bon ».

« Et c’était comme la mentalité quand j’étais petite, et j’étais tellement perfectionniste et j’étais si dure avec moi-même, et j’essaie de désapprendre tous ces traits », a-t-elle admis.

OÙ SONT LES FILLES ‘DANCE MOMS’ AUJOURD’HUI ?

Alors que Ziegler veut garder sa détermination et sa force, elle veut aussi avoir l’impression que c’est OK de « gâcher ».

Elle a dit que lorsqu’elle était dans l’émission, elle était perçue comme la danseuse « principale », « la mieux traitée » mais « d’une certaine manière maintenant, avec le recul, et beaucoup de gens ont commencé à dire ça, c’est comme, ‘Woah , [dance teacher Abby Lee Miller] avait en fait le plus de pression sur elle parce qu’elle disait: « Tu es ma copine, donc tu dois mener tout le monde à la victoire à chaque fois », ce qui n’est pas durable. »

Quand elle a commencé la série à 7 ans, Ziegler a affirmé qu' »il y avait des producteurs masculins qui disaient : ‘C’est ce que tu as à dire. Ma mère n’était pas dans la pièce, alors je me disais : ‘OK, j’ai juste faire tout ce qu’on me dit. Ils disaient : « Dis que tu es le meilleur, dis que tu es meilleur que tout le monde, dis bla bla bla. » »

À cause de cela, elle a dit qu’elle était perçue comme une « petite gamine » dans la série.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je me souviens que nous avons regardé le premier épisode lors d’une soirée de visionnage pour le lancement de la série, et j’ai juste pleuré parce que j’étais comme, ‘Oh mon Dieu. Tout le monde pense que je suis ce b—- et je ne le suis pas. J’ai 7 ans! » », a-t-elle déclaré. « C’était tellement bizarre. Ça m’a beaucoup aidé de pouvoir dire : « Je peux dire non, je peux me défendre. » Mais étant si jeune, vous ne réalisez pas toutes ces choses. »

« Dance Moms » a également tourné « près de 30 épisodes par saison », ce qui, selon elle, « a consommé nos vies ».

Ziegler a déclaré que lorsqu’elle était petite, elle voulait désespérément devenir danseuse professionnelle, mais après avoir dansé dans plusieurs vidéos de Sia, elle a réalisé qu’elle voulait continuer à jouer.

Ziegler a dit qu’elle aimait toujours danser, mais que le jeu est plus son objectif maintenant.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’ai beaucoup de gens que je respecte qui viennent me voir, et ils me disent : ‘S’il te plaît, n’arrête jamais de danser. Par exemple, ce serait la pire des choses si tu arrêtais de danser.’ Et c’est comme, Ooh, je ressens ça, mais c’est aussi comme si c’était beaucoup de pression. Je pense que jouer est en quelque sorte devenu l’avant-garde de ce que j’aime en ce moment », a-t-elle ajouté.

« Dance Moms » s’est terminée après huit saisons en 2019.