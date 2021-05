UNE FEMME qui a été surnommée la Sud-Africaine Madeleine McCann a révélé qu’elle avait initialement rejeté ses parents biologiques après qu’un test ADN a montré qu’elle était un bébé volé.

Zephany Nurse, 24 ans, a découvert qu’elle avait été enlevée d’une maternité de l’hôpital Groote Schuur au Cap, en 1997 et élevée par son ravisseur, grâce à un selfie.

7 Zephany Nurse a découvert qu’elle avait été volée grâce à un selfie Crédit : Érotème

7 Son ravisseur l’a arrachée à une maternité en 1997 Crédit : EuroPics

En février 2015, Zephany a découvert que son amie à l’école, Cassidy Nurse, était en fait sa sœur biologique après que le couple a pris un selfie et réalisé qu’elles avaient l’air identiques.

Sa véritable identité n’a été révélée que lorsque les étudiants du lycée de Zwaanswyk ont ​​repéré des similitudes entre elle et Cassidy.

Cassidy a montré la photo à ses parents Celeste et Morne Nurse qui ont immédiatement pensé que Zephany pourrait être leur enfant perdu depuis longtemps. Les tests ADN ont révélé qu’en effet les deux filles étaient des sœurs.

Maman de deux enfants, Zephany, qui est apparue dans This Morning aujourd’hui avec sa famille biologique, a déclaré qu’elle ne pouvait initialement pas croire les résultats du test ADN.

« Au moment où ils m’ont présenté qu’ils allaient faire le test ADN, en aucun cas dans mon esprit normal, à l’âge de 17 ans à l’époque, je ne pourrais jamais penser que ce test ADN pourrait réellement être positif », a-t-elle déclaré.

« Parce que la vie était si normale pour moi. Cela a secoué tout mon monde quand les résultats sont revenus. C’était choquant. »

7 Zephany a dit qu’elle avait d’abord coupé ses parents biologiques Crédit : Érotème

7 Les deux filles ont découvert qu’elles étaient sœurs grâce à un selfie identique Crédit : Érotème

7 Zephany a dit qu’elle avait de bonnes relations avec ses parents biologiques maintenant Crédit : Copyright 2016 The Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut pas être publié

Bien qu’elle ait admis qu’elle avait initialement coupé ses parents biologiques, pour soutenir la femme qui l’avait élevée, elle a déclaré qu’elle entretenait désormais de bonnes relations avec les deux parties.

Elle a ajouté que devenir elle-même parent l’avait aidée à « ouvrir son cœur à la fois à ses mamans et à ses papas ».

« Nous sommes définitivement dans un bon espace en ce moment, et moi-même étant la mère d’une fille et d’un fils, nous avons certainement contribué à avoir la relation que nous avons en ce moment », a-t-elle déclaré.

« Cela s’est vraiment élargi dans mon esprit à plus de personnes impliquées et à plus de personnes impliquées dans leur vie.

« Donc, être maman, être parent, a vraiment ouvert mon cœur, ouvert mon esprit, à la fois à mes mamans et à mes papas, mais surtout à ma famille biologique aussi.

En 2016, la kidnappeuse Lavona Solomon a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir enlevé un nouveau-né à sa mère endormie.

7 Elle a été arrachée à l’hôpital alors qu’elle n’avait que trois jours Crédit : Barcroft Media

7 Son ravisseur a été emprisonné pendant dix ans Crédit : Getty – Contributeur

Zephany avait déclaré à l’époque: « Je me suis assis là sous le choc. Ma vie était hors de contrôle.

« Cela m’a brisé. J’avais besoin d’elle. J’avais besoin de lui demander : ‘Pourquoi ? Que se passe-t-il ?’ J’étais tellement bouleversée que j’appartenais à quelqu’un d’autre. »

On pense que Lavona a caché une fausse couche puis a simulé le reste de sa grossesse avant de voler le bébé, de ramener le bébé à la maison et de prétendre qu’elle avait accouché seule.