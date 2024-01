Madden Monday : Arthur Smith semble être un bon choix pour les Steelers, et c’est peut-être là le problème

Il semble bien que le candidat récemment interviewé, Arthur Smith, corresponde au profil parfait pour ce que Mike Tomlin pourrait souhaiter chez un coordinateur offensif.

Smith, qui a passé un entretien pour l’ancien emploi de Matt Canada dimanche, était entraîneur de la ligne offensive, entraîneur des ailiers rapprochés et éventuel coordonnateur offensif (2019-20) avec les Titans du Tennessee. Il a mené une attaque au sol dans le Tennessee qui a quand même réussi à marquer 491 points en 2020 avant d’obtenir le poste d’entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta.

Le jeu de passes à faible risque du Titan avec Ryan Tannehill n’a donné lieu qu’à 15 interceptions au total pour les QB du Tennessee au cours de ces deux saisons. Au cours de ses deux dernières années à Atlanta, les Falcons ont terminé troisièmes avec 522 tentatives au sol en 2023 et premiers avec 559 en 2022.

Cela ressemble certainement au genre d’approche offensive que Mike Tomlin a essayé de mettre en œuvre autour de Kenny Pickett, n’est-ce pas ?

De la façon dont Mark Madden le voit, cela devrait peut-être être considéré comme le premier signal d’alarme.

“Je pense qu’Arthur Smith sera celui qui comprendra”, a déclaré Madden. pendant le « Madden Monday » de cette semaine podcast. «Si Kenny Pickett s’avère être Ryan Tannehill, sur qui Arthur Smith a couru le troupeau dans le Tennessee sous la direction de Mike Vrabel – un autre entraîneur au sol et à la livre – Tomlin en serait content. (Mais) je pense que Pickett pue. Je ne pense pas qu’il se rapprochera de Ryan Tannehill.

Tannehill a mené la NFL au classement des passeurs en 2019 (117) et a terminé cinquième en 2020 (106,5). Pickett a terminé 27e avec 81,4 la saison dernière.

Un problème est, cependant, que si les Steelers recherchent un coordinateur jeune, innovant et prometteur avec un sens aigu du jeu de passes de la NFL, ils ne trouveront peut-être pas une telle personne prête à accepter son poste étant donné les limites perçues avec Pickett comme titulaire probable en 2024 et avec les principes offensivement conservateurs de Tomlin au premier plan dans le manuel de l’équipe.

Il suffit de regarder Zac Robinson. L’ancien coordinateur du jeu de passes des Rams de Los Angeles j’ai décidé d’aller à Atlanta avec Raheem Morris, ancien entraîneur des Rams. Morris prend l’ancien poste de Smith à la tête des Falcons. Et malgré l’absence de clarté en matière de quart-arrière, trois saisons consécutives de 7 à 10 et un historique minimal de succès organisationnel, Robinson a quand même accepté ce poste avant même d’accepter une demande d’entretien avec les Steelers.

Qu’est-ce que ça dit?

« Les jeunes gars prometteurs ne veulent pas travailler sous la direction d’un entraîneur à l’esprit défensif et avec Kenny Pickett. Ils veulent attendre qu’un meilleur travail se présente. Et pour ces gars-là, ce sera certainement le cas », a déclaré Madden.

Ensuite, il y a la malheureuse possibilité que peut-être les Steelers ne soient vraiment pas une aussi bonne équipe de course pour que Smith prenne le relais qu’ils le pensent. Après tout, les Steelers étaient 19e dans la NFL avec 4,1 en termes de verges par tentative.

“Les Steelers ont toujours été très doués pour se mentir et ne pas se voir tels qu’ils sont réellement”, a déclaré Madden. “Je dirai que Broderick Jones a donné un coup de pied à l’arrière de ce jeu de course et l’a rendu bien meilleur une fois qu’il a été inséré dans le tacle droit – même si je pense qu’il doit être déplacé vers le tacle gauche.”

De plus, lors du podcast de cette semaine, Madden et moi récapitulons les matchs de championnat NFC et AFC. Nous jetons un premier regard sur le Super Bowl et discutons également des Penguins.