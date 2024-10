MADD Illinois change de nom pour mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies

19 octobre — Depuis plus de quatre décennies, Mothers Against Drunk Driving® (MADD) a dirigé l’un des mouvements de sécurité publique les plus critiques de l’histoire. MADD Illinois s’est joint aux bureaux de l’État à travers le pays pour annoncer une nouvelle identité de marque audacieuse : un logo et un slogan dynamiques et énergiques « La conduite avec facultés affaiblies s’arrête ici ».

La conduite en état d’ébriété et sous drogue représentant un risque sérieux pour chaque communauté, la nouvelle image de marque de MADD est conçue pour trouver un écho auprès de toutes les générations et de tous les horizons, favorisant ainsi l’unité dans un effort collectif visant à faire des choix plus sûrs sur les routes et les voies navigables.

Fort de l’adoption historique de la loi HALT en 2021, qui impose une technologie anti-conduite en état d’ébriété qui sauve des vies dans tous les nouveaux véhicules, MADD est sur le point d’éliminer presque ce crime de notre vivant.

Pour la première fois dans l’histoire de MADD, le logo s’éloignera du verre à martini et des clés de voiture. Le rafraîchissement de la marque reflète la détermination farouche de MADD à changer les comportements et à faire des choix plus sûrs. À l’intérieur du mot-symbole se trouve un triangle inspiré des normes internationales d’avertissement. Le triangle représente également le changement ou la différence, capturant le désir résolu mais dynamique de MADD de contribuer à rendre notre monde plus sûr.

Les dirigeants de MADD Illinois visent à sensibiliser et à susciter l’urgence auprès de la prochaine génération de conducteurs tout en reconnaissant les réalisations de cette institution légendaire.

« Notre mission visant à éliminer la conduite avec facultés affaiblies et à créer un avenir sans cette tragédie n’a jamais faibli », a déclaré Stacey D. Stewart, PDG de MADD. « Ce changement de marque rend non seulement hommage à notre incroyable histoire, mais dynamise également notre vision de l’avenir, en impliquant les nouvelles générations et en mettant tout le monde au défi d’agir et de contribuer à mettre fin à cette crise. »

Depuis 44 ans, MADD mène des efforts de plaidoyer, d’éducation, de prévention et d’application équitable, apportant un soutien indéfectible aux victimes et aux survivants, devenant ainsi la plus grande organisation de défense de la sécurité routière au pays.

Les efforts inébranlables de MADD ont sauvé environ 475 000 vies, réduit de près de 40 pour cent les décès liés à la conduite en état d’ébriété et fourni des services essentiels à près d’un million de victimes et survivants de la conduite avec facultés affaiblies.

« Ce n’est pas le moment de rester insensible à cette question. Nous méritons tous d’être en sécurité sur nos routes », a souligné Stewart. « Le changement de marque de MADD ne consiste pas seulement à donner un nouveau look, c’est un nouvel appel à l’action. En établissant des partenariats solides et en trouvant un écho auprès des jeunes générations, nous pouvons résoudre ce problème une fois pour toutes.

« La conduite avec facultés affaiblies demeure la principale cause de décès sur les routes des États-Unis », a déclaré Emlyn Bertsche, directrice générale régionale de MADD Illinois. « En 2022, 793 personnes dans l’Illinois ont été tuées de manière insensée par des conducteurs ivres. Depuis 2019, les décès au volant en état d’ébriété ont augmenté de 33 % dans tout le pays.

« MADD Illinois appelle tous les membres de notre communauté à se joindre à notre lutte pour mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. Nous avons besoin de défenseurs, de partenaires et de supporters locaux pour aider à sensibiliser, soutenir les victimes et faire pression en faveur de lois plus strictes sur la conduite avec facultés affaiblies afin de garantir la sécurité de nos routes. dit Bertsche.

L’un des outils les plus efficaces dans cette lutte est la technologie anti-alcool au volant qui sauve des vies. Rendre obligatoire cette technologie, par le biais de la loi HALT, permettra de sauver plus de 10 000 vies par an et d’éviter des centaines de milliers de blessures, selon l’Insurance Institute for Highway Safety.

Entre-temps, MADD Illinois redouble d’efforts de prévention, notamment en sensibilisant aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies, en luttant pour des lois plus strictes et en fournissant une assistance vitale aux victimes et aux survivants.

Les membres du public peuvent s’impliquer dans l’Illinois en participant aux collectes de fonds Walk Like MADD et en sensibilisant, en planifiant des présentations pour les jeunes, en faisant un don aux victimes de notre région et bien plus encore.

Au cœur de ces efforts se trouve le réseau MADD, une initiative révolutionnaire qui rassemble de puissants partisans de MADD qui partagent un objectif vital : éliminer la conduite avec facultés affaiblies. Grâce à ces partenariats stratégiques, MADD étend sa portée et sensibilise les communautés aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies.

Avec des partenaires influents tels que Uber, Diageo North America, Nationwide, Amica Insurance, la NFL et UKG, le réseau MADD alimente le travail de sauvetage et renforce la sécurité publique à travers le pays.

L’organisation s’engage à diriger les efforts de prévention auprès des jeunes adultes, à collaborer avec les forces de l’ordre pour protéger nos routes des conducteurs aux facultés affaiblies, ainsi qu’à plaider pour des peines plus strictes et des lois plus strictes, y compris la loi HALT qui impose une technologie anti-alcool au volant dans chaque nouveau voiture.

MADD continue de fournir gratuitement des services de soutien aux victimes et aux survivants de conduite avec facultés affaiblies par l’intermédiaire des défenseurs des victimes et de la ligne d’assistance aux victimes 24 heures sur 24, 1-877-MADD-HELP.

Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez https://madd.org/ et suivez MADD sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et LinkedIn.