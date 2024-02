Madame Web : les critiques critiquent le spin-off de Dakota Johnson sur Spider-Man

il y a 44 minutes

Source des images, Jessica Kourkounis/Sony Légende, Dakota Johnson est surtout connue pour son rôle dans Cinquante Nuances de Grey

Madame Web, le quatrième film de l’univers Spider-Man de Sony, a été qualifié de “désordre enchevêtré” par les critiques, qui l’ont largement dévasté.

Avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney, les prémisses du film et le jeu des acteurs ont été critiqués dans une série de critiques d’une étoile.

Basé sur Marvel Comics, le film est centré sur un ambulancier doté de pouvoirs psychiques basés sur les arachnides.

L’année dernière, la bande-annonce est devenue virale pour son “ton ridiculement incertain”.

Dans une évaluation à une étoileBenjamin Lee du Guardian a qualifié le film de “aussi stupide et stupide que le pire du genre, avec des effets de télévision en réseau moche, une action sans implication et des dialogues peu drôles et inélégants”.

Peter Debruge de Variety a également prévu le film, affirmant qu’il semblait “superflu” dans un “monde déjà un peu surpeuplé de super-héros liés aux arachnides”.

Le personnage principal a “des pouvoirs mal définis et rien de particulièrement intéressant à faire”, a-t-il ajouté.

Source des images, Jessica Kourkounis/Sony Légende, Sydney Sweeney, Isabela Merced et Celeste O’Connor jouent aux côtés de Johnson

Dans les bandes dessinées Marvel, Madame Web est une vieille femme aveugle dotée de pouvoirs psychiques. En tant que voyante, elle assiste Spider-Man mais n’est guère plus qu’un “personnage marginal” dans les histoires originales, selon Variety.

À l’écran, Web – joué par Johnson – est présenté comme un “chauffeur d’ambulance athlétique de la génération X”.

Pierre roulante a appelé le dernier de la franchise SSU « les chats des films de super-héros » – une référence à l’adaptation cinématographique ridiculisée de 2019 de la comédie musicale d’Andrew Lloyd-Webber.

Madame Web est “bien pire” que ce que vous avez entendu, a brutalement écrit David Fear, ajoutant : “Vous attendez avec impatience un avenir dans lequel le générique de fin de ce film sera dans votre rétroviseur et aura disparu de votre mémoire.”

Le Hollywood Reporter a déclaré Madame Web était encore un autre film qui entre dans la catégorie où “chaque année, les dirigeants du studio déterrent des personnages mineurs, les habillent d’un brouillard de battage médiatique et laissent les cinéphiles débattre, défendre ou rejeter le produit fini”.

Les critiques étaient un peu plus partagées sur le jeu des acteurs.

Alors que le Guardian a rejeté Johnson comme “l’un des mâts de tente les plus mal ajustés dont je me souvienne”, IndieWire a dit la principale dame “fait de son mieux pour sauver un super-héros hilarant et rétrograde”.

“Johnson est l’une des interprètes les plus naturellement honnêtes et les plus douées à avoir jamais joué le rôle principal dans l’une de ces choses, et même si cela lui permet d’élever certains moments de ce film bien au-delà de ce qu’ils ont le droit d’être, cela le rend également impossible pour elle de se cacher dans les moments qui mettent à nu sa propre misère”, a écrit David Ehrlich.

Le film n’est pas le premier film de super-héros de Sony à avoir été accueilli négativement par la critique.

Son film Morbius de 2022, sur un vampire vivant, a été qualifié de « projet Marvel sans espoir » par Le télégraphe.

Depuis Avengers : Endgame est entré dans l’histoire du box-office en 2019 en remportant un record de 1,2 milliard de dollars (980 millions de livres sterling) de ventes mondiales de billets lors de sa première diffusion, de nombreux films de super-héros ont eu du mal à décoller.