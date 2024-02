ÉtoileSolide ÉtoileSolide Demi-étoile ÉtoileContour ( 2,5 étoiles ) Dakota Johnson n’est pas un choix évident pour un super-héros. Mieux connue pour “Cinquante Nuances de Grey”, l’actrice dégage surtout une énergie décontractée, à moitié fermée, voire soporifique, qui ne se cabre que rarement avec intensité, comme elle l’a fait dans son second rôle acclamé dans “The Lost Daughter”. Mais c’est peut-être précisément le meilleur argument pour la choisir comme personnage principal de “Madame Web”, un film d’action-aventure étonnamment discret basé sur l’un des personnages les plus énigmatiques et périphériques de l’univers Marvel et de son sous-marin en constante expansion. -royaume, le Spider-Verse.

Le personnage est Cassandra « Cassie » Webb, une femme dont le super pouvoir, du moins lorsqu’il se révèle pour la première fois dans cette histoire d’origine divertissante quoique discrète, ne semble être rien de plus qu’un sentiment tenace de déjà vu – alias le sens Spidey que nous sommes tous. familier des films Spider-Man.

Cassie, voyez-vous, est la fille orpheline de Constance Webb (Kerry Bishé), une chercheuse sur les araignées qui, nous dit le prologue, a été mordue par l’un de ses sujets lors d’une excursion en Amazonie péruvienne dans les années 1970, quand elle était enceinte. Trente ans plus tard, la fille de Constance est désormais ambulancière au sein des pompiers de New York, en partenariat avec Ben Parker d’Adam Scott. Les fans saisiront l’allusion peu subtile à l’oncle Ben paternaliste et condamné de Spider-Man/Peter Parker. Ce n’est pas le dernier clin d’œil ou clin d’œil que ce film fera à ce monde cinématographique adjacent, même si les chronologies ne semblent pas synchronisées.

Les pouvoirs de Cassie, déclenchés par une expérience de mort imminente au travail, continueront de se développer alors qu’elle se retrouvera dans le rôle d’une figure maternelle et de mentor auprès d’un trio d’adolescentes rebelles et sous-parentées (Sydney Sweeney, Celeste O’ Connor et Isabela Merced) qui ont été la cible du méchant du film, Ezekiel Sims (Tahar Rahim). Ezekiel possède également des capacités induites par le venin d’araignée : pas seulement ses propres rêves clairvoyants – il se voit mourir aux mains des trois filles – mais des compétences plus conventionnelles pour ramper sur les murs. Il n’y aura pas de toile d’araignée ici, mais beaucoup d’angoisse et de regards adolescents.

Pour une grande partie du film, qui a été réalisé de manière peu voyante par le vétéran de la télévision SJ Clarkson, qui fait ses débuts dans le long métrage, il y a peu de fanfaronnades testostéronales, d’emphase et de balistique de la plupart des films de bandes dessinées. Un thème central de ce scénario de Matt Sazama, Burk Sharpless et Claire Parker est l’absence de mère et l’instinct maternel. C’est une chose agréable et inattendue à trouver dans un film Marvel, même si elle est peut-être un peu trop sous-estimée. Certains fans peuvent tout simplement manquer tous les bonbons CGI que nous avons été conditionnés à attendre de films de cet acabit.

Je n’ai aucun doute sur le fait que Johnson est suffisamment talentueux pour gérer un travail un peu plus lourd, mais Cassie n’a pas eu grand-chose à explorer ici émotionnellement, même dans une histoire qui la renvoie au Pérou pour une communion extra-dimensionnelle avec l’esprit de sa mère décédée. Parfois, le film a la sensation maussade d’un thriller à suspense surnaturel, et non d’une confrontation de style bande dessinée. (Au fait, ce n’est pas une plainte.)

C’est en regardant la version 1951 de « A Christmas Carol » à la télévision que Cassie a une révélation sur les visions étrangement prophétiques qu’elle a eues. Scrooge (Alastair Sim) demande à l’Esprit de Noël à venir : « S’agit-il des ombres de choses qui doivent exister, ou sont-elles les ombres de choses qui pourraient exister ?

C’est seulement alors que Cassie apprend la leçon centrale du film : l’avenir n’est pas encore écrit (à part la quasi-certitude d’une suite). C’est une leçon qu’elle finit par transmettre à ses jeunes protégées, qui luttent encore pour trouver leur place dans la lutte contre la criminalité dans une société dominée par les hommes. « Madame Web » n’est pas un blockbuster, mais à sa manière, elle parvient à faire tomber quelques barrières.