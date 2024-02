« Madame Web » est à l’origine de tout ce qui ne va pas dans les studios de cinéma d’aujourd’hui | Les arts et le divertissement

Et nous pensions que « Venom » et « Morbius » étaient mauvais. Pour être honnête, ils sont mauvais, mais pas comme ça – pas comme « Madame Web ».

Depuis la trilogie originale « Spider-Man » mettant en vedette Tobey Maguire et réalisée par Sam Raimi, les choix bizarres que Columbia Pictures et sa société mère Sony ont faits avec le héros lanceur de toiles ont conduit à un nombre choquant d’échecs de projets au milieu de quelques brillantes réussites. des moments.

Bien sûr, la présence de Spidey dans l’univers cinématographique Marvel et les films d’animation “Spider-Verse” sont incroyables, mais tout ce que Sony a fait par lui-même est passé de médiocre à mauvais ces dernières années, et a atteint un niveau record avec la dernière tentative.

Bien qu’il n’y ait heureusement rien de complètement fou, de dégoûtant ou de répréhensible dans « Madame Web », c’est l’absence totale de quoi que ce soit de bon ou un soupçon de passion pour le matériel source qui le rend si mauvais. Pour être clair, ce n’est pas la faute des acteurs et de l’équipe – ils méritent tous de trouver du travail et de toucher un salaire – mais le manque de compétence du studio et des personnes derrière ce gâchis est à blâmer.

Cassie Webb (Dakota Johnson) est une ambulancière à Manhattan qui, après un accident presque mortel, développe le pouvoir de voir l’avenir – et se rend compte qu’elle peut utiliser cette perspicacité pour le changer.

Contrainte de faire face à des révélations sur son passé, Cassie noue une relation avec trois filles (Sydney Sweeney, Isabela Merced et Celeste O’Connor) qui sont vouées à un destin puissant si elles parviennent toutes à survivre à un présent mortel.

Cette menace éminente est Ezekiel Sims, un ancien explorateur qui a connu la mère de Cassie et qui voit les trois jeunes héros le tuer dans le futur. Incarnant tous deux des araignées mythiques de la forêt tropicale, Cassie et Ezekiel se battent pour leur avenir avec la vie des trois filles comme prix.

Par où commencer ? Commençons par Johnson, qui n’a absolument rien avec quoi travailler et qui donne une telle performance “Je suis là pour l’argent” d’un personnage qui est tout au long désagréable. Johnson peut être aléatoire, mais fait un travail merveilleux dans des parties qui correspondent à son style, mais ce n’est pas ça. Bien sûr, c’est la faute du scénario qui rend Cassie si antipathique.

Et puis il y a les trois jeunes femmes qui sont souscrites de manière embarrassante. Cela va ressembler à un disque rayé ici, mais les acteurs font de leur mieux. Mais donner à chacun d’eux un trait de caractère sans réelle profondeur ni complexité les fait ressembler davantage à des trophées pour lesquels Cassie et Ezekiel peuvent se battre, et non à de véritables personnages dont la vie est en danger.

Au fur et à mesure que le film progresse – les deux heures les plus longues de votre vie – il est clair qu’il n’y a aucune tentative de créer une œuvre d’art visuellement intéressante ou convaincante. Chaque personnage doit dire ce qui se passe et tout expliquer à travers une exposition plutôt que d’utiliser le support visuel pour le montrer au public. Cela n’aide pas que les quelques éléments visuels présentés à côté des scènes explicatives soient remplis d’effets CGI incomplets. Encore une fois, ce n’est pas la faute des artistes sous-payés et surmenés, mais celle du studio qui les oblige à respecter des délais impossibles.

Tout cela est résumé par l’inclusion de jeunes versions de Ben Parker et Mary Parker – l’oncle et la mère du futur Spider-Man Peter Parker. Même si ce n’est pas assez pour sauver le film, j’ai en fait beaucoup aimé les castings d’Adam Scott dans le rôle de Ben et d’Emma Roberts dans le rôle de Mary. C’est juste dommage qu’ils n’aient rien à faire qui compte vraiment dans l’histoire.

Ce qui est pire, c’est que les producteurs et les scénaristes ne pouvaient pas laisser le public se rendre compte naturellement que le partenaire EMT de Cassie est Oncle Ben, oh non. Elle doit dire maladroitement : « C’est mon partenaire, Ben Parker », et il doit laisser un message sur sa machine : « Hé, Cassie, c’est moi… Ben », et cela arrive une demi-douzaine de fois juste pour marteler tout le monde. les Spider-Fans désemparés que ce type est Oncle Ben.

Sony a annoncé cette semaine qu’après un week-end d’ouverture épouvantable et des critiques de la part des critiques, ils allaient faire pivoter leurs plans pour créer leur propre univers Spider-Man. Bien. Tenez-vous-en à la série principale Marvel et aux sorties animées. Parce que c’est tout simplement embarrassant.