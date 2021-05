Madame Tussauds London déménage la cire du prince Harry et de Meghan à Hollywood

Un an après avoir quitté leurs fonctions royales pour déménager à Los Angeles, Madame Tussauds a maintenant décidé que les modèles de cire du prince Harry et de sa femme Meghan appartenaient désormais à la zone hollywoodienne de l’attraction et non aux autres membres de la maison de Windsor. Le couple, le duc et la duchesse de Sussex, a quitté ses fonctions royales pour forger de nouvelles carrières indépendantes de l’autre côté de l’Atlantique, et a depuis signé des accords pour fournir et produire du contenu pour Netflix, Spotify et Apple. Maintenant, leurs modèles de cire ont été déplacés de leur place dans la section royale de Madame Tussauds à Londres pour rejoindre d’autres célébrités, a déclaré jeudi la célèbre attraction.

«Harry et Meghan ont déplacé des zones – Madame Tussauds London a déplacé ses figures du prince Harry et de Meghan Markle dans leur

toute nouvelle zone de remise des prix pour refléter leur déménagement de Frogmore à Hollywood », a déclaré Madame Tussauds dans un communiqué, faisant référence à

l’ancienne maison britannique du couple, Frogmore Cottage.

Plus tard ce mois-ci, une série documentaire télévisée sur les problèmes de santé mentale co-créée par Harry et la reine américaine de l’émission de discussion Oprah Winfrey sera diffusée en première sur le service de diffusion en continu Apple TV +.

Avant les émissions, Harry est apparu sur le podcast «Armchair Expert» animé par l’acteur américain Dax Shephard, dans lequel il a comparé sa vie de royal au Truman Show, un film sur un homme qui a grandi involontairement en tant que personnage central d’un film. émission de télé-réalité populaire dans le monde entier.

Il a également révélé que lorsqu’il a commencé à sortir avec Meghan, ils se sont rencontrés dans un supermarché pour éviter les photographes paparazzi et que le couple avait plus de liberté après avoir déménagé en Californie avec son jeune fils Archie.

«Vivant ici maintenant, je peux réellement lever la tête et en fait je me sens différent, mes épaules sont tombées, alors ayez les siennes, vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre», dit-il.

«Je peux emmener Archie à l’arrière de ma bicyclette. Je n’aurais jamais la chance de faire ça.

