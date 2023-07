Madame Tussauds lance la figurine de cire Coachella Queen Beyoncé

S’incliner! Madame Tussauds New York dévoile une figure de cire immortalisant le roi Bey devenant la première femme noire à faire la une de Coachella.

Plus tôt cette semaine Madame Tussauds New York ont révélé leur nouvelle figure de cire de Beyoncé de sa performance emblématique de 2018. Faisant ses débuts à Edge, la plus haute terrasse extérieure de l’hémisphère occidental, la silhouette a admiré des vues époustouflantes de la ligne d’horizon de New York dans toutes les directions.

Un communiqué de presse rapporte que sous le ciel nocturne, le personnage porte une réplique du body et de la cape Balmain, ainsi qu’une canne et un casque orné imitant la puissante reine égyptienne Néfertiti. La figurine possède également un collier tendance et des boucles d’oreilles en strass.

Une équipe d’artistes, de sculpteurs et de designers talentueux de Madame Tussauds à Londres est entrée dans « Formation » et a recherché des centaines d’images, de vidéos et de magazines pour capturer méticuleusement toutes ses nuances les plus frappantes et son attitude féroce, la silhouette prenant six mois pour complet.

« En tant que l’une des artistes les plus importantes et les plus influentes du 21e siècle, nous voulions capturer l’un des moments les plus marquants de Beyoncé dans sa carrière inspirante », a déclaré Tiago Mogadouro, responsable du marketing chez Madame Tussauds New York. « C’est une visionnaire de la musique, de l’art et de la mode et nous avons senti que son regard sur Coachella 2018 était une incarnation de son esprit d’artiste ultime. Quelle meilleure façon de célébrer Beyoncé que d’immortaliser ce moment en cire pour que les fans puissent en profiter pendant des années ? »

Madame Tussauds a donné vie à des milliers de célébrités, de stars et de héros dans des détails incroyablement précis et précis, donnant aux visiteurs la possibilité de côtoyer leurs idoles. Ils sont récemment devenus viraux pour leur superbe réplique de la bombasse de Houston Megan Thee Stallion.

Les fans peuvent tomber « Crazy in Love » avec la nouvelle figure de cire de Beyoncé chez Madame Tussauds New York à partir du 27 juillet.