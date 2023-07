Madame Tussauds dévoile sept œuvres de cire Harry Styles suite aux demandes des fans | Actualités Ents & Arts

Les fans de Harry Styles ont la chance de voir certains des looks les plus emblématiques de la popstar alors que Madame Tussauds se prépare à dévoiler sept nouvelles œuvres de cire suite à « des milliers de demandes de fans ».

Chacun des modèles réalistes, qui seront exposés dans des villes du monde entier, reviendra sur ses tenues les plus mémorables de la scène et du tapis rouge.

Une des versions du chanteuse de 29 ans sera exposé à Londres dans une veste de costume verte à double boutonnage et un pantalon vert citron, inspiré d’une tenue qu’il portait lors de la première de My Policeman.

Angela Jobson, directrice mondiale de la marque chez Madame Tussauds, a déclaré: « Harry est l’une des plus grandes stars du monde en ce moment. Qu’il s’agisse de remplir les stades du monde entier avec ses tournées à guichets fermés ou d’être un influenceur de la mode, il est indéniable qu’il a laissé une marque intemporelle. sur la culture populaire.

« Lorsque l’opportunité s’est présentée, nous n’avons pas hésité, nous avons sauté sur l’occasion d’ajouter la superstar primée aux Grammy Awards à notre collection. »

Styles waxworks dans un gilet rose et une combinaison à paillettes arc-en-ciel seront présentés chez Madame Tussauds à Berlin et à New York. Tandis que les personnages d’Amsterdam, d’Hollywood, de Singapour et de Sydney mettront en vedette d’autres vêtements célèbres, notamment un boa en plumes roses et un costume brodé rose.

Tim Waters, directeur général de Madame Tussauds Londres, a déclaré: « Ce lancement mondial à sept chiffres témoigne de l’incroyable pouvoir de star de Harry et nous aimons pouvoir accueillir Harry chez Madame Tussauds Londres.

« Nous savons que ce sera un rêve devenu réalité pour tous ses fans, car des milliers de personnes ont demandé sa silhouette au cours des deux dernières années. »

Ce n’est pas la première fois que le travail de cire d’Harry apparaît à Londres. Avant sa carrière solo, il est apparu aux côtés d’anciens Une direction camarades de groupe Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson et Zayn Malik.

Les fans pourront voir le nouveau waxwork à Londres à partir du 27 juillet.