Madame LaQueer, star de la saison 4 de “RuPaul’s Drag Race”, se révèle trans

Tout le monde dit amour ! Madame LaQueer, star de La course de dragsters de RuPaul la saison 4, est devenue trans – et elle célèbre également avec un nouveau nom de scène.





Après lui avoir partagé un court post Histoire Instagram Lundi, Madame a déclaré à EW dans une interview exclusive qu’elle se sentait “extatique” de sa décision de vivre sa vérité, et que le dévoilement lui a fait réaliser qu’elle n’avait pas “vu cela clairement depuis longtemps”.





“C’est quelque chose auquel je réfléchis depuis des années”, a-t-elle déclaré à EW, expliquant qu’elle s’appellerait désormais Cassie (abréviation de Cassandra) en travesti, et qu’en travesti, elle jouerait le rôle de Madame Cassandra Uzumaki LaQueer. à partir de maintenant. “C’est maintenant ou jamais. Je pense que cela me sert à être la voix de ceux qui se sont persuadés de ne pas poursuivre leurs vérités et ont laissé le temps prendre le dessus. Il n’est jamais trop tard pour sortir et vivre votre véritable expérience, être vous-même et être authentique. Il n’y a rien de tel que de se sentir aimé dans sa peau.









Madame – originaire de Porto Rico et également la drag-mère de Course de dragsters Lineysha Sparx, candidate de la saison 5, dit qu’elle a réalisé pour la première fois qu’elle était trans en 2006 alors qu’elle se produisait sur le circuit des concours, mais qu’elle a régulièrement permis à son “saboteur intérieur” de l’empêcher de vivre de manière authentique.





“J’ai en quelque sorte réussi à m’en dissuader. Il y a quelques années, j’ai recommencé à y réfléchir, mais je m’en suis dissuadée”, se souvient-elle, affirmant qu’elle avait enduré une “dépression de 12 ans” à cause du conflit intérieur. , et admet qu’elle a eu envie d'”abandonner” à certains moments du voyage.





Elle dit cependant que le solide réseau de personnes qu’elle a construit autour d’elle l’a conduite sur le chemin qu’elle suit aujourd’hui, y compris une conversation émouvante qu’elle a eue avec ses collègues. Course de dragsters la candidate Jade Jolie, – qui s’était déjà révélée trans en octobre 2023 – alors qu’elle se rendait à un spectacle il y a environ trois semaines.





“Madame LaQueer m’a donné une idée de ce que ressentirait cette autonomisation, parce que Madame LaQueer obtient les garçons, mais Carlos, malheureusement, n’a pas eu cette chance. J’avais l’impression, Ok, c’est comme ça que je dois reprendre le contrôle de ma vie” Parce que même quand j’étais enfant, je me regardais dans le miroir et je vois toujours la femme là-dedans, mais non, elle ne peut pas sortir, c’est trop tard”, dit-elle. “Le point culminant de l’histoire est par coïncidence, nous avons dû faire du covoiturage avec Jade Jolie pour un concert que nous avions ensemble, et nous avons eu des heures pour parler. Cela est ressorti de la conversation et elle savait tout ce que j’allais dire. Elle l’a chronométré rapidement, et c’était tout à fait logique. Genre, ma fille, c’est maintenant ou jamais.”





Madame se souvient aussi d’être presque sortie pour Course de dragsters candidat de la saison 2 (et éventuel Toutes les étoiles 6 gagnante) Kylie Sonique Love, qui a marqué la compétition en étant la première reine à se révéler trans pendant le tournage, lors d’une soirée pour la première de la saison 4 en 2012.





“La reine de la saison 4 de “RuPaul’s Drag Race”, Madame LaQueer, se révèle trans.

Avec l’aimable autorisation de Madame LaQueer





“Je lui racontais un peu l’histoire, et elle pensait que j’étais trans à ses yeux. Elle m’a dit : ‘Oh mon Dieu, il y a des ressources, tu peux vivre ta vérité !’ et je me suis dit : ‘Non, ce n’est pas ça’, et j’ai passé outre et je suis passé à autre chose, parce que je n’étais pas prêt à y faire face, mais elle a réussi !”





Maintenant, Madame dit qu’elle n’avait pas prévu de sortir cette semaine, mais un regard fortuit dans le miroir lui a donné le courage d’utiliser sa voix.





«J’ai toujours pensé que je serais moche avec mon [real] les sourcils. En drag, je ne me suis jamais maquillée avec mes sourcils. Je les couvre toujours et je les élève plus haut », dit-elle. «Je les ai coupés un peu plus finement [on Monday]je les ai dessinés et maquillés, et je me dis, Oh mon Dieu, je ne vais pas l’enlever. Je viens de faire ma lessive, j’ai cuisiné, j’ai nettoyé et je me sentais bien. Je suis très heureux. Le seul regret est de ne pas y avoir pensé plus tôt. »





Avant l’actualité de cette semaine, Madame a acquis une notoriété nationale dans la saison 4 de Course de dragsterssur lequel elle a fait une forte première impression en remportant de manière mémorable le maxi défi sur le thème de la lutte dans l’épisode 2.





Bien que Madame ait finalement été éliminée dans l’épisode 4, elle a ensuite fait Course de dragsters son histoire dans la salle Werk après avoir informé les autres reines qu’elle avait une cheville blessée. Dans un confessionnal, elle a décrit le son de sa cheville comme celui de l’os qui devenait “cleek” – une expression qui a depuis été utilisée par les fans pour décrire affectueusement des blessures similaires subies par Eureka, Kornbread “The Snack” Jeté, et plus encore.





Depuis qu’elle a participé à l’émission, Madame a continué à se produire lors de concerts à travers le pays. Elle rejoint d’autres RuGirls qui se sont révélées trans au cours de la dernière année, notamment Jade, saison 6 et Toutes les étoiles 2 concurrent Adore Delano, et la saison 9 et Toutes les étoiles 4 la reine Farrah Moan.









S’abonner à Glissement rapide d’EW podcast pour des récapitulations de La course de dragsters de RuPauly compris les réactions des acteurs, des invités spéciaux et bien plus encore.







Contenu associé :