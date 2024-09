« Madame la présidente Kamala Harris » ? | Élections américaines 2024

Si ce titre fait déjà saliver des démocrates soulagés du retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, Kamala Harris, presque aussi impopulaire que son patron, a toute une côte à remonter pour espérer remporter la course présidentielle face à Donald Trump. Un défi qui n’est peut-être pas impossible à relever au cœur d’une élection aussi improbable qu’imprévisible.

D’emblée, même si Joe Biden soutient sa vice-présidence pour l’investiture démocrate d’ici la convention de Chicago dans moins d’un mois, les obstacles demeurent nombreux pour Kamala Harris.

D’abord, il y a tout le casse-tête logistique, bureaucratique et politique de ce changement de dernière minute. Même si le président qui devait être potentiellement investi candidat à sa réélection recommandée aux délégués qui l’ont choisi de se ranger derrière Kamala Harris, ceux-ci ne sont pas forcément tenus de suivre la suggestion. Ils sont libres.

Mais, dans le contexte où les candidats sérieux qui pourraient être intéressés par le poste (le gouverneur californien Gavin Newsom, son homologue du Michigan Gretchen Withmer et autres têtes d’affiche) laissent le chemin libre à Kamala Harris, il mal serait avisé pour les démocrates de plonger davantage le parti dans des querelles fratricides en refusant de suivre le mot d’ordre.

Gavin Newsom laissera-t-il le champ libre à Kamala Harris ?

D’ailleurs, déjà, les présidents du Parti démocrate dans les 50 États soutiennent complètement la candidature de l’actuelle vice-présidente. De montrer quoi un front uni face à un Parti républicain trumpiste totalement rangé derrière son homme.

Une grosse commande urgente

Pour cela, Kamala Harris doit d’abord, et elle devrait le faire dans les prochains jours, saluer l’héritage politique de Joe Biden et revendiquer les bons coups de son administration pour en assurer la continuité.

Ce faisant, elle va aussi devoir affronter les tensions internes du parti où les loyalistes de Joe Biden ne digèrent toujours pas la façon parfois cavalière de certaines têtes d’affiche du parti d’avoir poussé le président démocrate vers la sortie, presque contre son gré . Les pressions étaient intenables pour Joe Biden qui, depuis dimanche, doit vivre un fort sentiment d’amertume à l’issue de sa décision, qui demeure une secousse sismique politique dans l’histoire américaine moderne.

Kamala Harris doit maintenant remercier Joe Biden et miser sur les réalisations de son administration pour unifier les démocrates.

Ensuite, la vice-présidente va devoir rassurer assez rapidement les bailleurs de fonds et donateurs du parti en prouvant qu’elle est la femme de la situation et qu’elle sera capable d’être un adversaire redoutable face à Donald Trump.

Depuis son investiture comme vice-présidente en janvier 2021, Kamala Harris s’est vue confier d’importants dossiers comme celui de la frontière américano-mexicaine avec des résultats mitigés. Ses contre-performances successives comme politicienne ont souvent été très évoquées parce qu’elle ne maîtrisait pas toujours ses dossiers.

Kamala Harris lors de son affirmation comme vice-présidente des États-Unis en janvier 2021.

Or, depuis la dernière année, elle s’est illustrée sur l’un des enjeux qui divisent profondément républicains et démocrates : l’accès à l’avortement. Avec ce dossier qu’elle a mené de front, elle s’est alliée à ces femmes qui ne soutiennent pas de voir leurs droits être bafoués par des politiciens et magistrats conservateurs.

Un nouveau souffle démocrate

Il reste que son entrée en scène devrait susciter énormément d’intérêt et de regards nouveaux sur une candidature qui va d’une partie, énergiser les démocrates – surtout parmi les clientèles qui ont vu bouder récemment Joe Biden – à savoir les Afro-Américains, les Latinos et les jeunes dont les démocrates ont besoin pour remporter des cours cruciales.

D’autre part, elle arrive avec un style bien différent de Joe Biden. Elle s’est fait connaître comme procureure en Californie avant de devenir sénatrice et peut aussi utiliser cet atout judiciaire, alors que les républicains sont toujours assoiffés de la loi et l’ordre, même s’ils ont choisi, faut-il le rappeler, un candidat condamné 34 fois par un jury pour avoir enfreint la loi.

D’ailleurs, peu après l’annonce de l’entrée en scène de la vice-présidente, les dizaines de millions de dollars ont commencé à prendre le chemin des coffres d’un parti qui avait besoin d’un électrochoc pour arrêter l’ hémorragie de votes qui vise non seulement les États clés en faveur de Trump, mais aussi certaines courses habituellement sans danger pour le Parti démocrate. Bien des donateurs, petits ou grands, n’attendaient que ce passage de flambeau pour s’engager financièrement dans ce cours.

Une première décision stratégique

Dans l’attente que son investiture hypothétique soit confirmée à la convention de Chicago en août, Kamala Harris doit prendre une décision qui pourrait déterminer le succès de sa campagne présidentielle : le choix de son colistier… ou de sa colistière.

Choisira-t-elle un élu populaire chez les démocrates, mais aussi chez les conservateurs et les indépendants comme Josh Shapiro, qui gouverne la Pennsylvanie, une clé État qu’il faut gagner à tout prix pour espérer devenir locataire de la Maison-Blanche ?

La fameuse « Rust Belt », riche en votes de cols bleus, qui s’étend de cet État au Wisconsin en passant par le Michigan et l’Ohio, est une cible de choix pour les démocrates. Cependant, sera-t-il tenté d’être le numéro deux du ticket ?

Et qu’en est-il de certains membres du cabinet Biden comme Pete Buttigieg, secrétaire actuel aux Transports ? Très efficace pour réfuter les critiques et attaques des républicains, cet ancien candidat à l’investiture démocrate en 2020 pourrait être tenté de faire le saut.

Le secrétaire aux Transports des États-Unis, Pete Buttigieg.

Ou encore, la puissante gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui pourrait faire parti d’un choix exclusivement féminin aux côtés de la première candidate de couleur à la présidentielle ? Sans oublier le gouverneur démocrate d’un État très rouge, le Kentucky, Andy Beshear. Les paris sont lancés, mais le choix sera crucial pour la suite de la campagne.

Un examen de passage capital

Pour l’instant, Kamala Harris, même avec son bagage de vice-présidente, n’est pas forcément connue du grand public sous un jour moins politique. Dans les prochaines semaines, elle devrait sortir davantage pour humaniser sa candidature.

Néanmoins, son premier test, s’il a toujours lieu, sera le premier débat prévu sur ABC News le 10 septembre prochain. Alors que le premier débat a été au bout du compte fatal pour la candidature de Joe Biden, le deuxième débat pourrait offrir une occasion en ou pour Kamala Harris d’essayer de faire vaciller de son socle l’actuel meneur dans les sondages, Donald Trump .

La dynamique serait complètement changée après un Joe Biden confus et à côté de ses pompes il y a un peu plus de trois semaines. Les attentes face à la performance de Kamala Harris sont, dépendamment du camp, tantôt très basses, tantôt très élevées.

Ses détracteurs ne l'apprécieront pas davantage comme candidat à la présidence, mais son style de campagne pourrait attirer les électeurs encore indécis.

Alors que les électeurs sont encore dans la torpeur estivale, même si des nouvelles aussi exceptionnelles que celle de la tentative d’assassinat du candidat républicain ne leur donnent pas grand répit, leur accent n’est pas encore ajusté sur cette course qui prend une tournure totalement imprévisible.

Donald Trump a cependant déjà lancé un baume contre la tenue de ce débat. Mon débat avec Joe Biden, le pire président de l’histoire des États-Unis, devait être diffusé sur Fake News ABC, la chaîne de George Slopadopolus [Stephanopoulos, NDLR]dans le courant du mois de septembre. Maintenant que Joe a, sans surprise, quitté la course, je pense que le débat, avec la personne que les démocrates de gauche radicale choisiront, devraient se tenir sur Fox News, plutôt que sur la très partielle ABC at-il écrit sur son réseau Truth Social.

Des démocrates soulagés, des républicains inquiets ?

Même si Donald Trump lui-même est passé à l’offensive depuis l’annonce du retrait de Joe Biden et que ses militants et collègues affûtent leurs couteaux contre Kamala Harris, il serait surprenant que le parti ne soit pas secoué par ce changement de cap démocrate.

Bien, il dépeint déjà la vice-présidente comme la complice du « camouflage » du sûr présomption de déclin cognitif et physique de Joe Biden. Kamala Harris est tout aussi ridicule que Joe Biden, peut-on lire dans un des premiers communiqués de presse de l’équipe Trump. Harris sera encore pire pour le peuple de notre nation que Joe Biden. Harris a toujours été le complice en chef de Joe le véreux.

Cet argument fera son chemin avant de probablement disparaître quelques jours plus tard.

Face à un duo Trump-Vance plutôt unidimensionnel idéologiquement, Kamala Harris devra choisir un colistier ou une colistière pour élargir davantage sa base électorale.

Face à une vigoureuse femme de 59 ans, potentielle bonne militant si son style n’est pas trop scripté comme pourrait le dicter son cercle immédiat, elle change en tout cas la donne pour un candidat républicain de 78 ans qui n’est pas connu pour être tendre envers certaines femmes et dont le style hargneux n’ est plus à démontrer.

Kamala Harris arrive en tout cas à un moment où la moitié des électeurs ne veut rien savoir de Donald Trump et n’était pas du tout enthousiaste de voter pour Joe Biden afin d’essayer de barrer la route à l’ex-président républicain.

L’appétit pour du sang neuf et de la nouveauté n’est pas négligeable dans ce cours. Face à un ticket unidimensionnel idéologiquement Trump-Vance, elle a toute une carte à jouer. Ses détracteurs ne l’apprécieront pas davantage comme candidat à la présidence, mais son style de campagne pourrait attirer les électeurs encore indécis, essentiels pour faire la différence dans une élection serrée.

Mais, dans l’attente de sa confirmation potentielle, Kamala Harris a peu de temps pour choisir ses stratégies et l’image qu’elle voudrait projeter dans cette campagne qui promet d’être sous haute tension et où aura le style de chacun des candidats. un impact décisif sur un examen aux enjeux cruciaux.

Deux visions diamétralement opposées entrent plus que jamais en collision avec ce duel inattendu et surprenant. Kamala Harris saura-t-elle saisir la balle au bond et surprendre les Américains ?