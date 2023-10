« Madame Butterfly » de l’Opéra de Détroit cherche à « tuer le fantasme des hommes blancs sur les femmes asiatiques » | Choses à faire | Détroit

Cliquez pour agrandir Philip Groshong, Opéra de Cincinnati Cette production de Madame Butterfly en fait un fantasme de réalité virtuelle.

Appel à l’opéra de Puccini de 1904 Madame Papillon problématique serait un euphémisme.

L’opéra italien très populaire se déroule au Japon lorsqu’une jeune Japonaise de 15 ans, Cio-Cio-San (alias Madame Butterfly), tombe amoureuse d’un officier de marine américain en poste à Nagasaki nommé BF Pinkerton. Les deux sont mariés et ont un fils mais Pinkerton retourne aux États-Unis. Lorsqu’il retourne au Japon avec sa nouvelle épouse américaine, il a l’intention d’adopter l’enfant et de l’élever chez lui sans Butterly. Butterfly se suicide finalement.

Non seulement l’opéra est offensant dans sa représentation des femmes japonaises comme exotiques et soumises, mais il fétichise également la culture japonaise et renforce les stéréotypes. Certaines productions ont même inclus des acteurs blancs dans « Yellowface ». Mais pas cette fois. Quand Madame Papillon arrive à l’Opéra de Détroit en octobre, il sera dirigé par une équipe créative entièrement japonaise et nippo-américaine.

Mise en scène par Matthew Ozawa avec un décor conçu par Kimie Nishikawa et Dot, cette production de Madame Butterfly réinvente l’opéra tragique tout en mettant à fond le regard masculin blanc fétichisé de la production originale. Dans cette version, la pièce est présentée comme le fantasme de Pinkerton dans un décor de réalité virtuelle.



Nishikawa raconte Horaires du métro l’équipe créative a décidé de jouer sur les stéréotypes de l’opéra pour faire la satire du matériel original.

« Au lieu de transformer l’histoire en donnant l’impression de donner du pouvoir à l’un des personnages, nous avons en fait fait un zoom arrière encore un peu plus, en disant que cela n’avait rien à voir avec le Japon », dit-elle. «C’était tous ces hommes blancs européens qui fantasmaient sur cette Japonaise de 14 ans, alors nous nous disons, attendez une minute. C’est le concept, que ce n’est pas réel. Que tout cela n’est qu’un fantasme.

Le décor et l’éclairage sont également conçus pour ressembler à un jeu vidéo.

« Certains Asiatiques de l’Est pourraient être surpris : pourquoi font-ils cela ? Pourquoi accentuent-ils les stéréotypes de la culture est-asiatique ? Mais en réalité, ce que nous essayons de faire, c’est de renforcer à quel point le livret est absurde », explique Nishikawa. « Beaucoup d’opéras se concentraient davantage sur la beauté de la musique, qui est vraiment belle, mais quand on regarde le livret, c’est vraiment horrible. »

Dans une scène, Pinkerton essaie de déterminer l’âge de Choi-Choi-San et devine qu’elle a 10 ou 18 ans, avant de se rendre compte qu’elle en a en réalité 14. Cela conduit à une chanson sur 14 ans comme étant l’âge des jouets et des bonbons, ce qui transforme Pinkerton. comme l’explique Nishikawa.

«Je ne pense pas Madame Papillon de sa manière originale devrait être interprétée », dit-elle. « Partout où une entreprise souhaite le faire, je pense qu’elle doit faire le travail, le remettre en question et vraiment essayer de le mettre à jour à sa manière. Mais interdire cet opéra, je ne suis pas forcément d’accord non plus.»

Nishikawa a grandi au Japon et aux États-Unis. Elle a vécu aux États-Unis entre deux et dix ans, puis est retournée au Japon. Elle dit qu’elle a eu du mal à sympathiser avec les personnages de Madame Papillon parce qu’il était clair qu’ils avaient été écrits du point de vue d’un homme blanc.

Le Madame Papillon L’opéra est basé sur une pièce de David Belasco adaptée d’une nouvelle du même nom de John Luther Long. L’histoire serait basée sur un récit de seconde main de la sœur de Long dont le mari était un missionnaire méthodiste au Japon. Apparemment, ni Puccini, Belasco ni Puccini n’étaient jamais allés au Japon avant d’écrire.

Kristen Choi, qui incarne Suzuki, la servante de Cio-Cio-San dans la production, dit qu’au lieu que Butterfly se suicide à la fin, elle « tue le fantasme de l’homme blanc sur les femmes asiatiques ».

«Je veux que le spectacle fasse une déclaration pour notre communauté, en particulier dans l’industrie de l’opéra», dit-elle. « Nous devons tuer ce récit afin de pouvoir ouvrir la porte à davantage d’histoires réelles sur la communauté asiatique… Si c’est ce que les gens pensent être la culture asiatique et que nous ne faisons pas raconter d’autres histoires, elles ne le seront jamais. » Je connais vraiment les véritables identités de notre communauté.

Choi a participé à au moins 10 autres productions de Madame Butterfly et affirme que l’opéra en lui-même n’est pas offensant, mais que souvent les réalisateurs ne font pas suffisamment de recherches sur le Japon pour créer un portrait précis.

Nishikawa dit Madame Papillon est extrêmement populaire au Japon et Choi soupçonne que c’est parce qu’il est toujours interprété et réalisé par des Japonais. Cette série de Madame Papillon C’est la première fois que cela est réalisé aux États-Unis avec une équipe créative entièrement japonaise et japonaise-américaine.

Les chanteurs, chœurs et musiciens de l’Opéra de Détroit seront dirigés par Kensho Watanabe. Aux côtés de Nishikawa, l’équipe comprend également deux autres femmes japonaises/japonaises, Maiko Matsushima pour la conception des costumes et Yuki Nakase Link pour la conception de l’éclairage.

Nishikawa a d’abord hésité à s’impliquer dans l’opéra, mais affirme que l’équipe a trouvé un moyen de donner une voix aux femmes japonaises avec cette nouvelle mise à jour.

« Nous pointons vraiment du doigt le regard des hommes blancs et à quel point cela est problématique », dit-elle. « Parce que nous faisons cela, j’ai l’impression que nous sommes vues, que nous avons pu exprimer beaucoup de nos voix en tant que femmes japonaises dans la pièce… et, au final, il y a une lumière plus concentrée sur Butterfly elle-même en tant qu’Orient moderne. Femme asiatique. »

Madame Papillon est une coproduction entre l’Opéra de Détroit, l’Opéra de Cincinnati, l’Opéra de Pittsburgh et l’Opéra de l’Utah. Il y aura trois représentations à Détroit les 7, 13 et 15 octobre.

Pour plus d’informations, voir detroitopera.org.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter