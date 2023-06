Madalsa Sharma, star d’Anupamaa, révèle comment elle gère les commentaires négatifs ; dit: ‘Les gens détestaient Kavya parce que…’

Anupama est l’un des spectacles les plus appréciés de nos jours. En fait, l’émission de Rajan Shahi avec Rupali Ganguly dans le rôle principal est actuellement l’une des émissions les plus appréciées par TRP. Les fans adorent la façon dont Anupamaa jouée par Rupali Ganguly prend position pour elle-même et fait des gestes pour réaliser ce qu’elle mérite. Il y a de nombreux personnages dans Anupamaa qui ont attiré l’attention de tout le monde. Madalsa Sharma joue le rôle de Kavya et pendant longtemps, elle a été l’un des personnages les plus détestés car elle a ruiné le mariage d’Anupamaa et Vanraj. Mais avec les épisodes, son personnage a montré des progrès et est devenu positif. Mais elle a fait face à la haine des médias sociaux. Comment s’y prend-elle ?

Madalsa Sharma parle des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux

Dans une interview avec TellyChakkar, Madalsa Sharma a déclaré que les commentaires négatifs font partie intégrante de l’industrie. Elle a mentionné qu’il y aura toujours des gens qui parleront derrière son dos. Madalsa Sharma a ensuite parlé de son personnage Kavya et a déclaré qu’au départ, les gens ne connaissaient pas son histoire et c’est pourquoi elle était détestée. Quand les fans ont appris à la connaître, ils ont commencé à l’aimer. Elle a en outre déclaré qu’elle prenait tous les commentaires dans une foulée positive. Faisant preuve de positivité, elle a déclaré que même lorsqu’elle recevait des commentaires négatifs, elle avait l’impression que c’était une plume dans sa casquette, car cela signifiait qu’elle faisait bien son travail. Elle aurait été plus curieuse si les gens ne répondaient pas comme ils l’ont fait, car cela remettrait en question ses compétences. Elle a ajouté : « Et les gens ont une façon de réagir, certains le font avec amour, d’autres avec haine mais tout le monde a le droit, mais les commentaires négatifs ne changent pas mon point de vue en tant qu’acteur et dans ce que je fais. Et quelque part ils Je sais aussi où se terminent les personnages et qui est Madalsa, donc ça me dérange vraiment. »

Eh bien, maintenant, le personnage de Madalsa Sharma, Kavya, reçoit tout l’amour et l’adoration des fans, car elle s’avère être un pilier solide pour Anupamaa. Le lien entre Kavya et Anu a également changé. Dans l’émission, Kavya est maintenant enceinte de l’enfant de Vanraj et Anupamaa la soutient. Vanraj joué par Sudhanshu Pandey, qui a décidé de se séparer de Kavya, a hâte d’être à nouveau père. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.